Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatelů dostávat od října náhradu nákladů. Za každou započatou hodinu by mohli získat paušál 4,60 Kč. Počítá s tím připravovaná vyhláška ministerstva práce, kterou na svém webu zveřejnila vláda. Pravidla poskytování paušálu zaměstnancům při práci na dálku upravuje novela zákoníku práce, která čeká na podpis prezidenta. Resort práce počítá s tím, že by upravený kodex měl začít platit od října.

Práce z domova. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Jednou z možností, jak nově při práci na dálku náklady nahrazovat, je vyplácet zaměstnanci paušální částku, která reprezentuje veškeré náklady, které by zaměstnanci při práci na dálku v uvedeném smyslu mohly vzniknout,“ uvedlo ministerstvo práce v podkladech k vyhlášce.

Kompenzace zahrnuje podle novely zákoníku prokazatelné výdaje kvůli práci na dálku a paušál. Zaměstnavatel ho poskytuje na elektřinu, teplo či vodu za každou započatou hodinu práce, pokud si to s ním zaměstnanec písemně sjednal či pokud to stanovuje firemní předpis. Paušál mohou pobírat i takzvaní dohodáři, když si to domluví. Vedení a pracovník se ale mohou předem také písemně dohodnout, že náhrada nákladů při práci na dálku nepřísluší.

Paušál stanovuje ministerstvo práce ve vyhlášce. Vychází z údajů statistického úřadu o spotřebě domácností a životních nákladech. V potaz se bere spotřeba plynu, elektřiny, teplé vody či odvoz odpadů. S pomocí koeficientů se vypočítá částka na dospělého v průměrné domácnosti při práci na hodinu. Paušál má platit pro kalendářní rok. Mimořádné by se upravoval, pokud by se výchozí hodnoty zvedly, nebo klesly nejméně o 20 procent.

Na dodávku vody se podle podkladů teď počítá s 2,32 Kč, na odvoz odpadů 1,12 Kč, na kanalizaci 1,63 Kč, na elektřinu 16,92 Kč, na plyn 8,14 Kč, na tuhá paliva 2,07 Kč a na teplo 4,32 Kč. U stálé spotřeby, jako je teplo, se využívá koeficient 0,3. U spotřeby vody, elektřiny či odvádění odpadů je koeficient 0,4. Výsledný paušál pak činí 4,60 Kč. Pokud by pracovník pracoval z domova pět dnů v měsíci vždy osm hodin, paušální částka by se dostala na zhruba 180 korun. U desetidenní práce by to mohlo být téměř 370 korun. Zaměstnavatelé mohou pracovníkům posílat i vyšší náhrady. Neplatí to ale pro stát, samosprávy, jejich organizace či státní a veřejné školy.

Paušál na daný měsíc dostává pracovník nejpozději v dalším měsíci. Ministerstva, jejich organizace, úřady, samosprávy a další instituce musí výdaje pokrýt ze svých přidělených rozpočtů. Další peníze dodatečně nedostanou. Podle resortu práce vyhláška s paušály nebude mít negativní dopad na podnikatele. Kolik by úřady a firmy mohly zaměstnancům zaplatit, ministerstvo v podkladech nevyčíslilo.

Přijatou novelu Sněmovna poslala prezidentovi k podpisu 13. září. Ministerstvo práce počítá s tím, že novela začne platit od října. Ke stejnému termínu proto připravilo i vyhlášku s paušálem. Připomínky k jeho nastavení mohou resorty, odbory či zaměstnavatelé posílat do 20. září.