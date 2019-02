Návrh ministerstva financí na sjednocení odvodů a daní do jednotné platby pro drobné živnostníky může podle odborníků podnikatelům výrazně ulevit zejména v administrativě, ale i finančně. Na druhou stranu upozorňují, že pro některé by podání daňového přiznání zůstalo i nadále výhodnější variantou.

Ministerstvo financí začalo pracovat na vládním návrhu zákona, který by měl zjednodušit odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ. Podnikatelé s ročním příjmem do jednoho milionu korun, kterých je v České republice 422 tisíc, by díky tomu získali možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.