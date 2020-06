Je také podle věřitelů třeba urychleně novelizovat pravidla exekucí vzhledem o očekávané další vlně zadlužování, která podle odhadu odborníků v důsledku koronavirových opatření do několika měsíců Česko postihne?

Změny v exekucích, kterými se momentálně zabývá sněmovna, jsou velmi závažné, a neměly by proto být v žádném případě přijímány ukvapeně bez předchozí důkladné analýzy. K rychlé pomoci lidem, kteří by se mohli kvůli pandemii dostat do problémů, byla jižv minulých měsících přijata celá řada opatření. Banky i nebankovní společnosti poskytují lidem odklad splátek úvěrů, došlo k pozastavení mobiliárních exekucí, lidem zasaženým pandemií se zmírnily podmínky oddlužení. K tomu je samozřejmě nutné připočítat i další formy státní podpory směrem k jednotlivcům, firmám i zaměstnancům. Stát by měl svou pozornost směřovat primárně k těmto opatřením a celkové podpoře ekonomiky, protože díky tomu může nezdravému zadlužování zabránit.

Je podle Vás vhodné zavést pravidlo jeden dlužník - jeden exekutor, nebo je lepší, když do řešení dluhů jednoho dlužníka zasahuje více exekutorů?

Důvodem exekučního řízení je vždy skutečnost, že dlužník dobrovolně nesplnil svůj závazek vůči věřiteli. Když věřitel vyčerpá jiné možnosti obrany, nezbývá mu než své právo vymáhat prostřednictvím soudního exekutora. Z tohoto důvodu považuji za správné, aby to byl věřitel, kdo si vybírá exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky. Dalším důvodem je, že mezi kvalitou práce jednotlivých exekutorů existují velmi výrazné rozdíly, a věřitel tak musí mít možnost zvolit si takového exekutora, kterému důvěřuje a s jehož prací je spokojen. Jiný systém rozdělování případů mezi exekutory, ať už by to bylo podle principu jeden dlužník - jeden exekutor, nebo podle trvalého bydliště dlužníka, nepovažuji za spravedlivý ani smysluplný.

Co když lidé nedokážou současně vyhovět požadavkům více exekutorů najednou?

Dílčí problémy spojené se situací, kdy na dlužníka vede exekuci vícero exekutorů, lze vyřešit i jinými způsoby. Například zavedením chráněného účtu a elektronizací exekučního řízení, díky které by odpadla potřeba osobní komunikace i zbytečné součinnostní dotazy směrem k zaměstnavatelům a dalším subjektům. V neposlední řadě je nutné poznamenat, že lidé, kteří nezvládají splácet větší počet dluhů a je na ně vedeno více exekučních řízení, by svou situaci měli řešit spíš cestou oddlužení, které je pro ně od loňska za tímto účelem ještě dostupnější než dříve.

Jaké úpravy pravidel exekucí byste nyní jako věřitelé doporučili?

V první řadě by mělo dojít k zavedení tzv. chráněného účtu. Díky němu budou mít dlužníci jistotu, že jim každý měsíc zůstane z výplaty její nezabavitelná část a budou s ní moct svobodně nakládat. Sníží se tak riziko jejich dalšího zadlužování, a alespoň u některých z nich snad i zájem pracovat načerno. Za žádoucí považujeme také zrušení DPH z nákladů exekuce. Zákonodárci neustále mluví o potřebě zlevnit dlužníkům exekuční řízení, přitom touto daní ho stát prodražuje o více než pětinu. Podle našich odhadů stát na DPH od dlužníků inkasuje zhruba 400 až 500 milionů korun ročně, které by jim mohly zůstat, resp. mohly by být použity na úhradu dluhu, která by díky tomu byla výrazně rychlejší a levnější.

Jak hodnotíte, že se některé dluhy s dlužníky vlečou příliš dlouho?

Věřitelům by měl stát umožnit jednodušší odpisy nedobytných pohledávek. Díky tomu by věřitelé mohli ukončit řadu již běžících exekučních řízení, aniž by se jejich ukončením vystavovali riziku postihů za porušení pravidla řádného hospodáře. Zároveň by také zahajovali výrazně méně nových řízení, protože by v beznadějných případech dluh rovnou odepsali. V neposlední řadě by bylo potřeba zapracovat na elektronizaci řízení a umožnění dálkového přístupu do spisu. To by velmi usnadnilo a zlevnilo komunikaci s exekutory jak pro věřitele, tak i dlužníky, a zároveň by díky sdílení informací odpadly zbytečné součinností dotazy na zaměstnavatele, banky a další subjekty.