PayPal ohlásil největší akvizici ve své historii. Chce dobýt i kamenné obchody

Americký poskytovatel elektronických plateb PayPal má nakročeno k rozšíření svých služeb do tisíců kamenných obchodů v Evropě a Latinské Americe. Za 2,2 miliardy dolarů (47,7 miliardy korun) kupuje švédský startup iZettle. Jedná se o největší akvizici v jeho dvacetileté historii. Informovala o tom agentura AP.

Ilustrační foto. Foto: PAYPAL

„Tato kombinace spojí zkušenosti iZettle v kamenných obchodech s důvěryhodnou pověstí značky a digitálním marketingovém potenciálem a globálním dosahem PayPalu,“ řekl šéf PayPalu Dan Schulman. PayPal v současnosti působí ve 200 zemích světa.

Převzetí bylo oznámeno ani ne tři týdny poté, co iZettle oznámila vstup na stockholmskou burzu, kde plánovala získat 227 milionů dolarů na další expanzi, což by celou firmu ocenilo na přibližně 1,1 miliardy dolarů. Tedy polovinu toho, co za ní nyní zaplatí PayPal. Samotný PayPal pak má tržní hodnotu přibližně 94 miliard dolarů.

PayPal si od obchodu slibuje posílení své pozice v boji s dalším významným zpracovatelem elektronických plateb společností Square, za kterou stojí spoluzakladatel a ředitel Twitteru Jack Dorsey. Obě firmy spolu soupeří především v segmentu zpracování bezhotovostních plateb malých a střední obchodníků.

Společnosti iZettle působí ve 12 zemích v severní Evropě a Latinské Americe, kde není PayPal tak silný mimo internet. Navíc má iZettle také významnou pozici ve Velké Británii, kde tak posílí PayPal v době, kdy na tamní trh vstoupil Square.

Očekává se, že obchod bude dokončeno v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku. Spoluzakladatel a generální ředitel iZettle Jacob de Geer si přitom svou pozici ve vedení firmy udrží.