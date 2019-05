Péče o staré rodiče bude výhodnější. Lidé už kvůli ní nebudou mít nižší penze

Lidem pečujícím o staré rodiče nebo děti se uleví. Kvůli tomu, že s nimi musejí zůstávat doma, nemají vlastní příjmy, a tudíž ani neodvádějí nic na sociální zabezpečení, mají pak při odchodu do penze nižší příjmy. To by se mělo změnit. Důchodová komise, v níž jsou členové všech parlamentních stran, totiž na svém včerejším jednání rozhodla jejich situaci vyřešit.

„Chceme, aby lidé, kteří pečují třeba o dítě, o zdravotně postiženou osobu nebo seniora, neměli nižší penzi,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), pod niž komise spadá. Návrh chce v průběhu května předložit na jednání koaliční rady. Od důchodu k důchodu. Mnozí senioři splácejí půjčky za své děti a vnoučata Přečíst článek › „Lidé, kteří o blízké pečují, by během té doby měli stanovený ‚fiktivní‘ vyměřovací základ,“ konstatovala předsedkyně komise Danuše Nerudová s tím, že vyměřovací základ měl být ve výši průměrné mzdy. Podle tohoto základu se pak lidem při odchodu do penze vypočítá její výše. Vstřícně se k návrhu staví i předsedkyně sociálního výboru Radka Maxová, která v komisi zastupuje koaliční hnutí ANO. „Budu ráda, když se ty věci rozpracují,“ říká. Mají se vyrovnat penze obou pohlaví? Komise včera diskutovala také o tom, jak vyrovnat penze obou pohlaví. Ženy totiž kvůli rodičovské dovolené a s ní souvisejícím přerušením kariéry mívají menší výdělky, a tím i důchody. Ve hře jsou dvě varianty. Jednou z nich je, že by oba partneři dobrovolně sdíleli vyměřovací základ, z nějž se vypočítává penze nebo společná výměra manželů. Měli by tak důchody zhruba stejně velké. Členové komise ovšem nejsou příliš spokojeni s tím, že se komise nevěnuje příjmům důchodového systému po roce 2030. Podle různých demografických predikcí totiž bude Česko postupně stárnout, ubude pracujících lidí, a naopak se dál zvýší počet penzistů. Tisícům handicapovaných hrozí propouštění. I kvůli zvyšování minimální mzdy Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl