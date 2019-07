Problém propukl na jaře, kdy Asociace krajů, jež je zřizovatelem těchto služeb, oznámila, že se letos ocitnou v minusu o dvě miliardy. A pohrozila omezením péče a propouštěním.

Kde je ta miliarda?

Vláda v reakci na to přislíbila z rozpočtu miliardu s tím, že o zbytek si kraje mohou zpětně zažádat z evropských fondů. Do nich prý přesunula dalších 1,5 miliardy. Kraje ovšem tvrdí, že z nich letos budou moci vyčerpat pouze velmi malou část.

„Dle dosavadních výsledků (tři kraje ještě nedodaly data) se díky čerpání evropských prostředků uvolní pouze přes 30 milionů korun (ve dvou krajích), které budou moci být přerozděleny na další služby,“ konstatuje se v dopise Pavla Šotoly, prvního místopředsedy sociální komise Asociace krajů, zaslaném poslancům. Ti včera o financování služeb diskutovali s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).

Podle ní je všechno v pořádku a další peníze její úřad neposkytne. „Co po nás bylo požadováno, bylo splněno,“ hájila se na sociálním výboru sněmovny. „Tak o jaké další miliardě se mluví?“ ptala se. Když prý jednala s hejtmany, s jejím řešením souhlasili.

„Hejtmani vzali situaci jen na vědomí. Ty kraje si připravují evropské projekty průběžně. Zpětně je proplácet bude problematické,“ oponovala jí poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). V Ústeckém kraji, odkud pochází, bude prý peníze možné čerpat až od příštího roku.

Jako za Drábka

Pochybnosti o tom, zda se podaří ústavům peníze z evropských fondů získat, má i prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Podle něj se podaří z fondů získat maximálně 150 milionů.

Navíc by některým sociálněpreventivním službám vznikl ten problém, že by musely vrátit část svých peněz, které už dostaly ze státní dotace. Ty by pak byly následně převedeny na jiné sociální služby.

Pokud se podle Horeckého nenajde řešení, povede to k tomu, že budou muset některá zařízení omezovat provoz, snižovat personál a prodloužily by se čekací lhůty na pečovatelské služby. „Zkrátka něco podobného jako tu nějaký čas bylo za ministra Drábka,“ uzavírá Horecký.