Poslanecká sněmovna by měla v nejbližších dnech projednat novelu zákona o pedagogických pracovnících doplněnou o pozměňovací návrh, kterým si vláda podle pedagogů hledá cestu jak šetřit na jejich platech. Přijetím návrhu by se totiž koalice odklonila od programového prohlášení vlády, které slibuje uzákonění platů pedagogů na minimálně 130 procentech průměrné hrubé mzdy. V případě, že pozměňovací návrh projde, je velká část pedagogů ochotná vstoupit do stávky.

Pozměňovací návrh z pera koaličních poslanců mění dvě důležité věci.

Tou první je vznik dvou samostatných tarifních tabulek a omezení garance na platy výhradně jen pro učitele, nikoli na další pedagogické pracovníky - například školní psychology, speciální pedagogy nebo třeba vychovatele v diagnostických ústavech.

Druhou výraznou změnou by byl jiný postup pro výpočet platů. „Původní text obsahuje přesný postup, že se finance vypočítají jako 1,404násobek průměrné hrubé nominální mzdy v ČR z předminulého roku. V pozměňovacím návrhu chybí rok, z něhož se má těch 130 procent vypočítat, a garance tu tudíž chybí. Výsledná částka bude tudíž na libovůli vlád,“ podivil se prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Pedagogická komora v tom vidí záměr vlády jak šetřit. „V ‚odůvodnění‘ k tomu pozměňovacímu návrhu se přímo uvádí, že nároky na státní rozpočet mají být v řádu jednotek miliard korun. Na nárůst platů z letošních 116,6 procenta na 130 procent průměrné mzdy by ovšem bylo zapotřebí přibližně patnáct miliard korun. Předkladatelé pozměňovacího návrhu ani ministerstvo školství nepředložili žádné konkrétní výpočty k navrhované změně a jejich dopadu na státní rozpočet v roce 2024 a následujících letech,“ zdůvodnil Sárközi.

Odpůrci návrhu vyčítají jeho předkladatelům také to, že nebyl projednán dopředu v rámci školské tripartity a byl načten na poslední chvíli. Podle komory je tento postup porušením sociálního smíru.

Pedagogická komora proto rozeslala na začátku týdne do škol návrh stávkových požadavků, probíhají rovněž přípravy na možné vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. Stávka je až poslední variantou, v případě, že by poslanci novelu schválili, chce komora apelovat na Senát, případně na prezidenta. Komora, která je největším školským spolkem v České republice a sdružuje více než tři tisíce stálých členů, si mezi pedagogy udělala vlastní průzkum ochoty vejít do stávky a rozeslala do škol dotazníky.

Během prvního dne ho vyplnilo téměř pět tisíc respondentů a devadesát procent z nich uvedlo, že vyhlášení stávkové pohotovosti podporuje. Spolek doufá, že by se ke stávce připojily i školské odbory.

Peníze si zaslouží všichni

Ty hodnotí pozměňovací návrh také jako problematický. „Zejména nesouhlasíme s rozdělením pedagogů na učitele, kteří si těch 130 procent zaslouží, a na ty ostatní, druhořadé, kteří nárok mít nebudou. Vnáší se tím mezi pedagogy neodůvodnitelné dělení na učitele a pedagogy druhé kategorie. Nejsme si jistí, jestli poslanci správně chápou, kdo všechno do té druhé kategorie spadá a jak náročnou mají práci i odbornost. Samozřejmě ale hlavně vnímáme, že je za tím snaha ušetřit,“ komentoval předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

I školské odbory oslovily pracovníky škol, aby zakládali stávkové výbory a byli připravení na případné protesty. K vyhlášení stávky se ale odbory staví zatím smířlivě a záměry či podmínky, za kterých by do ní vstoupily, nechtějí blíže komentovat. „Teď je čas pro jednání a nechceme nijak předjímat. Počkáme si na finální výsledky. Domluvili jsme se, že se v červnu sejdeme a vyhodnotíme, co se podařilo vyjednat,“ poznamenal Dobšík.

Podle sdělení ministerstva školství pozměňovací návrh vznikl na základě koaliční dohody a se souhlasem šéfa resortu Vladimíra Balaše. Podle něj by novela i s pozměňovacím návrhem měla garantovat učitelům 130 procent průměrné mzdy. „Otázkou odměňování ostatních pedagogických pracovníků se ministr Balaš také zabývá. Vzhledem k tomu, že peníze do škol nepůjdou jen do tarifů, ale také do nadtarifů, budou mít ředitelé škol větší prostor, aby zaplatili lépe právě i ostatní pedagogické pracovníky. Těm nepedagogickým se přidalo v minulém roce,“ doplnila mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Na případnou stávkou mají podle ministra Balaše odbory právo. „Nicméně přijetí zákona je v zájmu všech pracovníků školství,“ poznamenal.

Platy ve školství se razantně propadly

Zvyšování platů ve školství je politicky oblíbeným tématem, které vlády zvedají více než dvě dekády. V současné době ale právě školství patří mezi odvětví, která bojují s nejvyššími propady reálných příjmů. Statistická ročenka ministerstva školství za rok 2022 uvádí, že platy učitelů klesly meziročně ze 126 procent průměrné mzdy na 119 procent.