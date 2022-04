Na třiceti českých školách, které tento obor vyučují, je nyní na 660 budoucích pekařů. „To je žalostně málo. Ročně opustí školu kolem stovky učňů. V současné chvíli nám chybí na dva tisíce pekařů,“ dodal Hlavatý. Nedostatek tak doplňují cizinci, dlouhodobě hlavně Ukrajinci. „Teď s válkou a příchodem uprchlíků se situace možná o něco zlepší, ale nevyřeší to dlouhodobý problém,“ dodal Hlavatý.

Současný průměrný věk pekařů a pekařek je u nás 50 let. Věkový průměr by mohl malinko srazit vítěz pardubického klání Lukáš Vyhlídal z brněnské SŠ Charbulova. „Mám vystudovaný obor cukrář a pekařinu jsem si vybral kvůli rozšíření znalostí a odbornosti. A rozhodně u ní chci zůstat,“ uvedl čerstvý vítěz.

Česko bojuje s drahotou. Na obzoru je další zvýšení penzí, potřetí v jednom roce

Paradoxem je, že zatímco o pekaře zájem není, obor cukrář si na nepřízeň stěžovat nemůže. „Tady je opačný extrém a zájem převyšuje poptávku. V oboru cukrář je nyní asi šest tisíc lidí a ne každý se dostane na školu,“ řekl Hlavatý. O tento obor mají zájem hlavně děvčata, která sní o tom, jak budou dělat krásné dorty či plněné košíčky. U pekařiny studenty odrazuje zažitý model Viléma, co v hitu Nadi Urbánkové „peče housky již od brzkých ranních hodin“. Přitom to už dávno není pravda. „Doba už je jinde a mnohde práci vykonávají roboti,“ dodal šéf Svazu pekařů a cukrářů.

Boj o zrno i plyn

Pekařství však nyní nebojuje pouze s nedostatkem personálu. V poslední době práci pekařů znepříjemňuje i rostoucí inflace, ceny energií a válečný konflikt na Ukrajině. Tyto tři aspekty se již v blízké době mohou výrazně promítnout do cen, a to již od dubna, kdy velké řetězce obnovují nové kontrakty s pekaři. „Nechci malovat čerta na zeď, ale může se stát, že se v blízké době ceny vyšplhají až o sto procent nahoru,“ dodal Hlavatý.

Velkou měrou se do nich totiž promítnou nejen ceny plynu, ale i pšenice. Ta tvoří třetinovou cenu konečného výrobku. Přitom nyní stojí na světových trzích trojnásobek toho, co minulý rok. „Sice jsme v tomto ohledu soběstační a máme dokonce pšenice nadbytek, ale problémem je válka. Rusko a Ukrajina představují asi třetinu světového trhu s obilím,“ uvedl Hlavatý.

Svaz pekařů: Česko by mělo omezit vývoz pšenice, jinak chléb může stát 60 korun

Není přitom podle něj výjimkou, že nyní do Čech jezdí nákupčí z Blízkého východu a Afriky a nabízejí dolary za u nich nedostatkové obilí. „Tito obchodníci cenu mohou vyšroubovat ještě více a pokud nedojde k regulaci, bude pro mnoho pekařů cena suroviny neúnosně vysoká. Buď razantně zdraží, nebo zavřou pekárny,“ obává se Hlavatý.

Černý scénář, kdy by šly ceny pečiva o sto procent nahoru, si zatím nepřipouští prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Dražší budou, ale ne tak výrazně. Ale záleží na tom, jak se k tomu postaví stát. Ten zatím hrál mrtvého brouka a miliony na dotacích posílal velkozemědělcům a ne těm, kteří to opravdu potřebují. Pekaři jsou teď v situaci, kdy pomoc opravdu potřebují. Třeba už jen s ohledem na cenu plynu, která je mnohdy až desetinásobná. Stát by měl nyní najít odvahu a pomoci, aby byl stále dostatek základního pečiva,“ uvedl Prouza.