Peklo na evropských silnicích: situaci zkomplikuje závod formulí

Blíží se vrchol dovolenkových jízd. Řidiči se proto v nadcházejících dnech musejí na hlavních evropských tazích připravit na hotové peklo. Komplikace podle expertů nastanou už dnes odpoledne.

První velký nápor má evropská dálniční síť za sebou. Hromadný úprk obyvatel Nizozemska a části Německa na jih se před čtrnácti dny nakonec obešel bez dramatických okamžiků i nekonečných kolon. Tento víkend by měl být z hlediska plynulosti dopravy bohužel výrazně horší. „Situace na silnicích bude velmi náročná,“ varuje BESIP.

VRCHOL CESTOVNÍ HOREČKY

A důvod? Prázdniny totiž začínají v Bavorsku, druhé nejlidnatější spolkové zemi Německa. Na dovolenou se navíc vypraví také velká ekipa obyvatel desetimilionového Bádenska-Württen-berska.

Mezi tyto turisty se přidávají další vlny prázdninových cestovatelů z ostatních zemí. Navíc se blíží konec prázdnin v severských zemích. Podle BESIPu nás tak v sobotu a neděli čeká vrchol „cestovní horečky“.

Velmi špatná dopravní situace bude u našich jižních sousedů. Kromě dovolenkářů mířících do Itálie a Chorvatska se na místní komunikace vydají také fanoušci motosportu. A nebude jich málo.

V Maďarsku se totiž pojede Velká cena formule 1. Vloni na ni dorazilo bezmála 200 tisíc diváků. Pořadatelé předpokládají, že letos by to mohlo být ještě o něco málo více. Silný provoz lze proto očekávat jak na dálnici A2 z Grazu do Vídně, tak na A4 těsně za hlavním městem. Silnice se tu totiž opravuje a provoz je zde ze tří jízdních pruhů sveden do dvou.

ZLEPŠENÍ AŽ V ÚTERÝ

Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí také v Chorvatsku. Kolony se dají čekat na dálnici A3, která prochází postupnou opravou. „V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem,“ upozorňuje BESIP. Zácpa se může vytvořit také u Rijeky, kde prochází rekonstrukcí most Rječina. Příští úterý bude z důvodů natáčení na jeden den uzavřen most na Krku.

Odborníci soudí, že nejvíce budou evropské dálnice přeplněné v pátek od 13 do 20 hodin, v sobotu od 11 do 18 hodin a v neděli od 14 do 20 hodin. Německý automotoklub ADAC proto lidem doporučuje, aby se v případě, že tak mohou učinit, vydali na cestu až v úterý 31. července. To už by se situace na evropských hlavních tazích měla opět zklidnit.