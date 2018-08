Peklo na silnicích nekončí. Situaci o víkendu zkomplikuje Grand Prix v Brně

Řidiče, kteří se o víkendu chystají vypravit na dovolenou do zahraničí, opět čeká řada komplikací. Provoz na silnicích mohou zkomplikovat turisté vracející se z dovolené kvůli končícím prázdninám v některých spolkových zemích Německa a ve skandinávských zemích. Na českých silnicích provoz zesílí kvůli fanouškům, kteří se zúčastní motocyklové Grand Prix ČR v Brně.

Na Masarykově okruhu v Brně se o víkendu pojede světový závod silničních motocyklů, který každoročně navštíví desítky tisíc lidí. BESIP očekává komplikace na silnicích v okolí Brna, u vodní nádrže Nové Mlýny a na rakouské silnici B7 a dálnici A5.

Podle policie bude velmi silný provoz na příjezdových silnicích tradičně především v pátek odpoledne, v sobotu ráno a v neděli, kdy se konají závody. Ředitelství silnic a dálnic po dobu konání Grand Prix kvůli plynulosti dopravy omezí běžnou údržbu silnic, která by vyžadovala snížení počtu jízdních pruhů. Nevztahuje se to ale na dlouhodobé uzavírky. Omezení údržby se týká dálnic D1, D2, D46 a D52, a to od pátku do neděle od 8:00 do 21:00.

Prázdniny o víkendu skončí školákům v německých spolkových zemích Hesensko, Porýní-Falc, Sársko, Brémy a Sasko a také ve skandinávských zemích.

V Rakousku musí řidiči počítat s nočními uzavírkami tunelu Kaisermühlen na dálnici A22 ve Vídni. Jde o trasu ze Znojma přes Vídeň na Štýrský Hradec nebo Maďarsko. Uzavírky budou vždy od 20:00 do 05:00, přičemž první dvě hodiny bude uzavřen jeden pruh a zbývající čas to mohou být až dva pruhy.

Provoz na rakouských silnicích také ovlivní asi dvacet tisíc návštěvníků, kteří se v sobotu chystají na jeden z největších srazů vlastníků a obdivovatelů veteránů v St. Pöltenu. Na místě bude přes 600 veteránů. V rámci srazu se koná i jedna z největších burz náhradních dílů v Evropě.

Ve Francii platí v sobotu úplný zákaz jízdy všech autobusů přepravujících děti, zákaz se vztahuje i na zahraniční autobusy. Jde o opatření k uctění památky obětí tragické nehody z roku 1982, kdy u města Dijon zemřelo v autobuse 55 lidí.

Při cestách na Slovensko tamní policie varuje řidiče před falešnými policisty, kteří se vydávají za dopravní hlídky v civilních vozech. "Zaznamenali jsme případy falešných policistů, kteří zastavovali vozidla a vybírali pokuty. Použili při tom běžné civilní vozidlo," uvedl na sociální síti mluvčí policejního prezidia Michal Slivka.

Slovenská policie připomněla, že zastavený řidič má vždy právo vidět záznam přestupku zachycený policejní hlídkou. Kromě toho má oficiální vozidlo policie vždy zabudované majáky v přední masce a za zadním sklem.