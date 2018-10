Penam z Agrofertu se opět snaží koupit největšího konkurenta United Bakeries

Vesmírný projekt nebývalých rozměrů plánuje do roku 2020 uskutečnit čínská vláda. Jednu z největších metropolí v zemi, Čcheng-tu, jež se nachází na jihozápadě země, má osvětlit takzvaný "umělý Měsíc". Půjde o speciální satelit široký několik kilometrů, jenž bude odrážet světlo a mohl by tak zcela nahradit pouliční osvětlení. O ambiciózním plánu informoval britský deník The Daily Telegraph.