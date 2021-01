V té době mu zaměstnavatel dal výpověď, a to bez udání důvodu. „Budu to řešit soudní cestou, musím si hájit svá práva,“ řekl Šoul Deníku. Až se uzdraví, chce si kvůli lepšímu výdělku rozhodně znovu najít práci v Německu.

Podobných případů ve své kanceláři přímo na hraničním přechodu ve Strážném denně slyší spoustu Zuzana Vintrová, která pendlerům poskytuje poradenské služby. Výpovědi v době nemoci podle ní často dostávají i řidiči kamionů, ti navíc občas vůbec nemají pracovní smlouvy.

Se zpožděním proplácení rodičovské třeba o tři čtvrtě roku zase musejí počítat mnohé v Německu zaměstnané maminky. „Pokud jim to přijde jen o tři, čtyři měsíce později, je to díky tomu, že mají štěstí na operátora, který to zpracovává,“ řekla Deníku Vintrová. Loni proto založila Asociaci pendlerů, která práva lidí dojíždějících za hranice brání. Podle jejích odhadů do Německa a Rakouska je takových pracovníků přes sto tisíc. Přesná čísla ale nikdo neshromažďuje.

Desítky tisíc pracovníků

„Odhady, které jsem viděl, mluví o desítkách tisíc pracovníků, kteří z Česka dojíždějí za prací do zahraničí,“ uvedl pro Deník hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Kdyby o práci v zahraničí ve větší míře přišli, tak by těmto oblastem jejich příjmy chyběly. „V makročíslech to sice není mnoho, ale z hlediska regionů, které navíc nejsou moc hustě osídlené, se může jednat o citelná čísla,“ míní Sobíšek.

Pendlerům nyní ale komplikují život zejména povinné testy, které při cestě do práce musí absolvovat. Sasko po nich požadovalo dva testy týdně, po protestech české strany požaduje od příštího pondělí již jen jeden. S opětovným zavedením povinných testů jednou týdně již počítá také Bavorsko.

Zástupci pendlerů si pochvalují spolupráci s českým velvyslanectvím v Berlíně, které jim jejich problémy pomáhá u německých úřadů řešit.

„Jde především o informační servis, upřesňování, co se mění a co zůstává, kde jsou aktuální testovací střediska, případně problémy s pojištěním,“ řekl Deníku velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Nově počítá s tím, že bude řešit i otázku očkování.

„Každodenním kontaktem s přeshraničními partnery se podařilo výrazně zvýšit úroveň empatie a pochopení nejen pro situaci pendlerů, ale i zaměstnavatelů a úřadů v obou zemích,“ uvedl Kafka. Navíc odborníci i diplomaté loni vytvořili pracovní skupinu, která nejen řešila aktuální záležitosti, ale navíc plánovala vytvoření návrhu na řešení situace pendlerů v rámci celé Evropské unie. „Věřím, že se osvědčí i jako místo pro utváření dlouhodobých koncepcí, jakmile covidová krize pomine,“ dodal Kafka.