Pendolino pojede až do Karlových Varů. Kilometr vyjde kraj na 160 korun

Karlovarský kraj zaplatí letos Českým drahám zhruba dva miliony korun za to, že namísto do Chebu začalo pendolino z Ostravy zajíždět až do krajského města. Pravidelný provoz začal tento týden.

Pendolino. | Foto: ČTK