Pendolino po mnoha letech možná nezastaví v Pardubicích

České dráhy uvažují o zavedení nového spoje mezi Prahou a Ostravou. Jezdil by jen ve dnech s mimořádnou poptávkou.

Po pěti letech se na české železnici může znovu objevit dálkový vlak, který nezastaví v Pardubicích. České dráhy chtějí od nového jízdního řádu posílit spojení mezi Prahou a Ostravou a v některé dny vypravit nový pár spojů. Ten by cestou z Prahy zastavil nejdříve až v Zábřehu.

Vybraných čtrnáct dní

Plány vyplývají z oznámení na úřední desce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podle něj chtějí České dráhy posílit provoz na trase Praha – Ostrava o nový vlak, který vyjede z Prahy v 15.44 a skončí v 18.47 na ostravském hlavním nádraží. Zpět by jel v 19.18, v Praze má být ve 22.22 hodin.

Vlak ale příliš často nepojede: v oznámení České dráhy uvádějí, že má jezdit jen ve dnech s mimořádnou poptávkou. Jde například o dny na začátku roku, před a po Velikonocích nebo prodlouženými víkendy. Celkem jde o čtrnáct vybraných dní.

I když České dráhy neuvádějí, jaký vlak chtějí na spoj nasadit, podle počtu 327 míst i jízdní doby půjde o pendolino.

Zábřeh, Ostrava

Zajímavý je ale samotný jízdní řád: ten vůbec nepočítá s tím, že by vlak zastavoval v Pardubicích. Šlo by po dlouhé době o jediný vlak, který by město s nejlepším spojením s Prahou a Moravou projel. Na trase Praha – Ostrava bylo posledním takovým vlakem SC Pendolino Sprinter, které jezdilo jen v pátek z Prahy až do Třince a první zastávkou byla Ostrava.

První zastávku ve směru z Prahy má až v Zábřehu na Moravě, pak ještě v Olomouci. V Zábřehu dosud pendolino nestavělo. Skončilo v roce 2011. O rok později České dráhy odstartovaly projekt D1 Express mezi Prahou a Brnem, který rovněž v Pardubicích nezastavoval. Skončil v roce 2013.

Zatím jen příprava

České dráhy zatím nechtějí nový spoj příliš komentovat, protože je stále v přípravě. „Jedná se o žádost o zavedení nového páru posilových vlaků ve dnech, kdy se očekává mimořádně zvýšená poptávka po přepravě, například v souvislosti s koncem a začátkem prázdnin, prodloužených svátečních víkendů atp.

Stávající nabízená kapacita našich služeb je nyní na této lince v podobné termíny vyčerpaná a v souvislosti s rostoucím zájmem o naše služby na dálkových linkách by v příštím roce přeplněné vlaky nenabízely dostatečnou úroveň služeb očekávaných na dálkové lince tohoto typu. Proto bychom dopravu rádi v tyto termíny mimořádně vysoké poptávky po cestování posílili,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.