Jak přešetřování konfliktu zájmu premiéra Andreje Babiše Evropskou komisí začalo? Bylo to na udání?

Česká pobočka protikorupční skupiny Transparency International (TI) loni v červnu zjistila, že ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru je premiér Babiš stále uveden jako ovládající osoba Agrofertu. Na základě toho podala podnět k prošetření konfliktu zájmů jak českým úřadům, tak Bruselu.

Je premiér Andrej Babiš v konfliktu zájmů až od srpna 2018, kdy byla celounijní pravidla výrazně zpřísněna?

Srpnové zpřísnění v EU šlo o dost dále než český „lex Babiš“, který na jaře 2017 donutil Babiše převést Agrofert do svěřenského fondu. TI ale přišla s tvrzením, že podle Evropské komise (EK) je Babiš v konfliktu zájmů už od jara 2017. Vzhledem k utajenosti zprávy EK to nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.

Bude Česko vracet evropské dotace, které byly v minulosti Agrofertu vyplaceny? Kolik by to mohlo být peněz?

Záleží, jakého období se bude zjištění o konfliktu zájmů Babiše týkat. Podle předběžných odhadů to v nejhorším případě může být asi půl miliardy korun, v nejlepším kolem 160 milionů. O tyto částky EU Česku sníží platby za finanční období 2014–2020. Podle včerejšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové bude český stát vrácení peněz z evropských dotací po Agrofertu muset vymáhat soudně.

Proč by měl peníze z eurodotací vracet Bruselu český stát, a ne Agrofert?

Jedná se o případy, kdy český stát vyplatí dotaci žádajícímu podniku a pak je pošle k proplacení do Bruselu. České ministerstvo financí přestalo platby Agrofertu posílat k proplacení do Bruselu už v prosinci minulého roku. V opačném případě hrozilo, že Brusel pozastaví až do vyšetření Babišova případu Česku proplácení dotací evropských projektů.

Má postup Bruselu vůči Babišovi politický podtext? Může verdikt Bruselu změnit nástup nové Evropské komise?

Politický podtext lze vyloučit. Podnět TI Evropská komise vyšetřit musela, protože jde o peníze unijních daňových poplatníků. Se zveřejněním Brusel počkal až na dobu po volbách do Evropského parlamentu, aby nemohl být obviněn ze snahy o jejich ovlivnění. Čelil za to kritice ze strany českých Pirátů. Změny v čele Evropské komise verdikt vůči Babišovi nijak neovlivní.