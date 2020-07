Lidé jezdící na kole čeká v příštích let podstatně více možností, kde budou cestovat v dostatečné vzdálenosti aut. Vláda na svém včerejším zasedání schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy.

Většina z první várky evropských peněz půjde do zdravotnictví, celkem jde o rozdělení 49 miliard korun.

„Cyklistická doprava během pandemie Covid-19 potvrdila nejen své postavení čisté alternativy vůči individuální automobilové dopravě, ale zejména zdravější a bezpečnější alternativy vůči veřejné hromadné dopravě při běžných cestách na kratší vzdálenosti,“ vysvětluje rozdělení peněz dokument ministerstva pro místní rozvoj.

Rozvoj v době krize

Materiál neuvádí konkrétní projekty, které se z mimořádné injekce podpoří, dvě miliardy navíc poputují do Integrovaného regionálního operačního programu, ze kterého se akce na rozvoj cyklistické dopravy dosud hlavně financují.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se právě tato forma dopravy během krize osvědčila. „Sama sobě jsem si to zdůvodnila tak, že to během pandemie byl jeden z nejbezpečnějších dopravních prostředků bez zatížení životního prostředí a plynulosti dopravy,“ uvedla pro Deník N. Podle materiálu současně investice do cyklistické dopravy podpoří cestovní ruch.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu je velkým tématem řady zemí, pandemie koronaviru přinesla extrémní rozvoj tohoto druhu dopravy. V řadě velkých měst, například Paříži, radnice výrazně omezuje autům prostor a uvolňuje ho jízdním kolům či pěším.