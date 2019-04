Češi své peníze ukládají v bankovních depozitech, případně se pouštějí do investování na vlastní pěst. Reagují na nízké sazby a bez rozmyslu investují do nemovitostí, které pořizují na úvěr, nakupují firemní dluhopisy nevalné kvality a věří alternativním investicím, respektive spekulacím, jako jsou kryptoměny. Mnohdy jednají bez jasného plánu a nezváží výnos, riziko a likviditu.

Hledáte výhodnou investici? Poradíme vám.

Naučte se plánovat

Rezervy by měl člověk tvořit nejlépe hned s prvním pravidelným příjmem. Než ale začnete, je potřeba si promyslet, za jakým účelem si peníze budete dávat stranou, resp. kdy je plánujete využít.

Pokud je řeč o pár měsících nebo maximálně pár letech, ideální volbou je spořicí účet, který je zdarma. Peníze máte kdykoli k dispozici, není zde prakticky žádné riziko, ale zároveň téměř žádný výnos – okolo 0,5 % p.a. Spoření funguje jako pohotovostní rezerva pro nepředvídané finanční situace. Její výše by měla pohybovat v rozmezí 3–6násobku průměrného výdělku.

Pět a deset let je rozdíl

Další, tzv. střednědobá rezerva, zahrnuje prostředky na vaše plány v horizontu cca pěti let. Cílem odkládaní bývá příprava na svatbu, narození dítěte, nákup auta či nemovitosti, rekonstrukce stávající domácnosti, mimořádná splátka hypotéky nebo cesta kolem světa.

Zde už je vhodné využít určitého mixu: spořicí účet, stavební spoření a podílové fondy. Sestavení portfolia se odvíjí od vztahu k riziku, od výše ostatních rezerv, od očekávání klienta, požadavku na likviditu apod.

Pro dlouhodobé střádání, nejčastěji 10 let a více, je primárně nutné uchovat hodnotu odložených peněz a ochránit je před inflací. Druhořadým cílem je peníze zhodnocovat. V takovém případě už nestačí pouze spořit, ale hlavně investovat. Vhodně nastavené portfolio by mělo být složené z podílových fondů. Našetřené peníze pak můžete využít v penzi, jako startovné do života pro děti nebo předčasné splacení hypotéky.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.