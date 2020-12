Joe Biden ihned po svém zvolení slíbil nouzový příspěvek k platu celé řadě amerických zaměstnanců – od nemocnic po supermarkety. Minulý týden skotská premiérka Nicole Sturgeonová oznámila bonusy ve výši 500 liber (cca 15 tisíc korun) pro všech 300 tisíc skotských pracovníku ve zdravotnictví a sociální péči. Think-tank RSA, který je personálně provázaný s britskou vládou, pro změnu navrhl celý komplex opatření pro lidi v první linii: nové smlouvy pro klíčové zaměstnance, bonusy jako poděkování ve výši 500 liber, prodlouženou nemocenskou a vyplácení zákonem stanovených mezd. Ani v Anglii nejsou totiž sestry a sociální pracovníci přepláceni.

Je ovšem evidentní, že na to státy v současné situaci nemají peníze. Řešení se nabízejí v zásadě dvě. Ještě více se zadlužit, nebo peníze vybrat na mimořádných daních. RSA navrhuje druhou variantu. „Bylo by správné, kdyby ti, kteří z pandemie profitují, včetně těch největších online prodejců, podpořili hrdiny, kteří udrželi zemi v chodu a lidi v bezpečí,“ řekl hlavní výzkumník think-tanku Anthony Painter pro deník The Guardian. Pandemičtí profitéři, jak je na Ostrovech nazývají, by měli přispět jednorázovou 0,5procentní daní ze zisku.

Zisky některých zmíněných firem jsou opravdu enormní. Vždyť jen ceny některých základních ochranných pomůcek, jako jsou masky, roušky, štíty, rukavice během vládních nákupů vzrostly desetinásobně. V období od února do července 2020 britská vláda utratila za nákup 32 miliard těchto položek 12,5 miliardy liber (365 miliard korun). Přičemž při cenách před pandemií by za ně zaplatila 2,5 miliardy.

Amazon ztrojnásobil zisky

Britská bulvární média si proto neberou servítky. Hladinu veřejného mínění čeřila v minulých týdnech řada kauz. Například koupě tří luxusních nemovitostí v hodnotě několika milionů liber majitelem jedné z těchto ziskových společnosti chvíli po uzavření smlouvy se státem, nebo smlouva na dodávku testovacích zkumavek se sousedem ministra zdravotnictví Matta Hancocka v hodnotě 30 milionů liber, který neměl s jejich výrobou žádné zkušenosti.

Podrobně rozebrány byly i zisky onlinového prodejce Amazon, který ve třetím čtvrtletí celosvětově ztrojnásobil zisky na 6,3 miliardy dolarů (132 miliard korun) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a to právě díky rozmachu během pandemie. A jako třešnička na dortu bylo oznámení ministra financí Rishi Sunaka, že dojde ke zmrazení platů ve veřejné sféře. Opatření se má týkat především úředníků a jen některých sociálních pracovníků .

Podle společnosti YouGov, u které si RSA nechal průzkum zpracovat, většina klíčových zaměstnanců cítí z vládních kroků hluboké zklamání. Nejméně podporovaní se pak cítí pracovníci supermarketů. Skoro 60 procent se s vysokou pravděpodobností domnívá, že se během zimy u nich projeví syndrom vyhoření. To samé si myslí téměř čtvrtina zaměstnanců NHS (Národní zdravotní služby). Dvě třetiny žen a poloviny oslovených mužů jsou pak přesvědčeni, že jim zhoršilo duševní zdraví.

„Není správné, že naše zdraví a bezpečnost během pandemie leží na bedrech málo placených pracovníků, často s minimální právní ochranou,“ sdělil Guardianu Manny Hothi, ředitel charitativní organizace Trust For London, která se spolupodílela na financování průzkumu. RSA proto rovněž navrhuje, aby se vláda zavázala, že plat ve výši životního minima budou opravdu dostávat všichni v první linii. V Londýně to činí 10,85 liber na hodinu, ve zbytku země 9,5 liber. Podle zjištění think-tanku totiž 37 procent sociálních pracovníků bere méně.

Amazon i Britská obchodní komora odmítly návrh think-tanku komentovat.