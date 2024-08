Hradec Králové má drahé nájmy, bytů je nedostatek, málo se staví nové a výdělky tu jsou až o třetinu nižší než v Praze. Tvrdí to ředitel Občanského poradenského střediska Jan Hloušek v prostorách občanské poradny, která má sídlo v historickém centru východočeského města nedaleko centrálního Velkého náměstí.

Čísla mu dávají za pravdu. V červenci 2024 vydala společnost Deloitte Rent Index ČR pro druhý kvartál letošního roku. Ten ukazuje, že v Hradci Králové rostly ceny nájmu bytů nejvíce v republice – o 5,7 procenta. V současnosti si tu člověk zaplatí v průměru 276 korun za metr čtvereční.

Ceny hradeckých nájmů jsou navíc vyšší, než je státem daný normativ pro příspěvek na bydlení. Lidem se kvůli tomu příspěvek snižuje. „Teď tu probíhaly dvě výstavby na okraji města, ale šedesátimetrové 3+1 začíná na sedmi milionech,“ popisuje Hloušek, který zároveň přednáší na Ústavu sociální práce na Univerzitě Hradec Králové.

Jak upozorňuje, poradnu proto často navštěvují i lidé, které by šlo zařadit do střední třídy, mají zaměstnání, vzdělání i přístup k informacím. „Měl by to být pilíř společnosti, ale oni jsou ve skutečnosti jen pár stokorun od propadu do chudoby. V bezpečí nahoře je jen nevelká skupina vyšší střední třídy,“ varuje. Zranitelnost střední třídy podle něj ukázalo množství domácností, které výrazně poškodil skokový růst cen energií.

Podle Hlouška může za hradeckou bytovou nouzi - a nejenom tam - i současné uspořádání rodin, kdy mizí mezigenerační soužití, a tedy i vícegenerační byty, přibývá nesezdaných, kteří chtějí žít sami v garsonce, kterých je velký nedostatek a jejich ceny letí vysoko. Jak říká, pomohla by masivní výstavba, která by snižovala převis poptávky nad nabídkou, a tím i ceny nemovitostí. Přimlouval by se rovněž za zjednodušení regulací pro výstavbu. „Někdy je to až skoro neprůchozí a velmi dlouho trvá, než se něco začne stavět,“ upozorňuje.

Fotogalerie: Tak to vypadá v Občanském poradenském středisku v Hradci Králové gallery 9 fotografií

Pochvaluje si naopak státní podporu fotovoltaik nebo projekt Oprav dům po babičce. „Stát má stejně tyto peníze vyčleněny na dekarbonizaci a nic jiného s nimi dělat nemůže, tak je do těchto projektů dává. Myslím, že mají smysl a mohou částečně pohnout s dostupností bydlení,“ míní Hloušek.

Po dlouhých průtazích se nicméně v Hradci začala v březnu stavět rezidence na Moravském předměstí. V první etapě vznikne padesátka bytových jednotek k nastěhování na konci roku 2025. V druhé etapě se zhotoví dalších zhruba sto bytů. Až tisíc nových bytů by mělo vyrůst kolem Piletického potoka, výstavba se spojí s jeho revitalizací. Na ni si však budou muset lidé ještě několik let počkat.

Příběhy z poraden Dluhy, exekuce, insolvence, sociální dávky, bydlení, rozvody, výživné, spory o majetek, pracovní smlouvy. To jsou časté problémy, které trápí Čechy. Mnohdy nerozumí složitým lejstrům a nevědí, kudy vede cesta ven. Pomoci jim mohou občanské poradny. Deník se na jejich fungování a příběhy klientů zaměřuje v novém seriálu Příběhy z poraden.

Mít domov

Jan Hloušek vidí problém také v nedostatku městských bytů pro lidi v bytové nouzi. Hradec Králové se nicméně chystá od příštího roku do roku 2028 nakoupit zhruba třicet bytů v rámci projektu Mít domov, jak v srpnu informoval Deník.

„Nájemní jednotky budou k dispozici především mladým rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením, invalidním důchodcům nebo mladým lidem, kteří opouštějí ústavní zařízení či pěstounskou péči. Využívat by je měli tací, kteří jsou schopni dodržovat podmínky nájemního vztahu,“ uvádí náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický (Piráti). Město podle něj může jít až na polovinu tržního nájemného.

Část bytů, které město v současnosti vlastní, je využíváno jako startovací bydlení. Letos v květnu město vybralo nájemce šestnácti startovacích bytů, do konce roku by měl Hradec nabídnout ještě dalších zhruba čtrnáct. Mohou o ně žádat lidé mladší 32 let, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo jsou v něm zaměstnáni alespoň šest měsíců, nevlastní nemovitost určenou k bydlení a nedluží městu.

Do poradny ale chodí i pronajímatelé bytů, kteří mají problém s neplatícími nájemníky. „Jeden byt si koupí na bydlení, druhý na investici. Splácí hypotéku a ve chvíli, kdy jim nájemník dvakrát či třikrát nezaplatí, existenčně to ohrožuje i relativně dobře situovaného vlastníka nemovitosti, protože v reálných příjmech tolik peněz nemá, jeho majetkem je nemovitost navíc,“ popisuje častý scénář Hloušek.

Na občanské poradny se lidé obracejí také kvůli příliš vysokým zálohám od dodavatelů energií. „Nedávno jsme s klientem podávali stížnost, tu nám dodavatel uznal a stanovil výši záloh na základě ne roční, ale tříměsíční výše spotřeby. Jinak by dotyčný musel zaplatit přes sto tisíc korun, načež by mu osmdesát tisíc vrátili,“ konstatuje poradce.