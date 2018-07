Penta prodává areál Waltrovka. Cena by mohla přesáhnout šest miliard

Stavební firma přijme administrativní pracovní sílu do kanceláře v Praze 4 (nedaleko Arkády Pankrác). Náplň práce: vystavování faktur, příprava objednávek, příprava podkladů pro účetní, pošta, e-maily... Uvítáme orientaci ve stavebnictví, lepší než uživatelskou znalost práce na PC, znalost účetního systému Pohoda, výhodou je ŘP a německý jazyk.

Barmani BARMAN/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 17500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 28.6.2018/ Obsluha hostů a práce za barem, výdej jídla. Pracovní doba: krátký /dlouhý týden, noční provoz, směny : 14-02 hod., 16-04 hod., 18-06 hod. Věrnostní bonusy. , KONTAKT: Petra Kunstová, tel.: 607 895 111 v době 10-15 hodin nebo email: gastro55@casinoadmiral.cz. Pracoviště: Admiral global betting a.s. - provoz mikulov, 28. října, č.p. č.e. 680, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Petra Kunstová, +420 607 895 111.

Gastronomie - Samostatný kuchař 35 000 Kč

Do penzionu ve Špindlerůvě Mlýně hledáme šikovného kuchaře nebo kuchaře/číšníka, popřípadě i pár (on kuchař, ona pokojská a pomoc do kuchyně), strava zdarma. Penzion se nachází u hlavní komunikace, dostupné autem, nedaleko centra. Máme pohodový, spokojený kolektiv a vše (směnování, dovolené...) je na domluvě. Ke štěstí nám chybí už jen pan kuchař. V létě pracovní doba 15.00 - 22.00, v zimě 11.00 - 22.00. Plat nadprůměrný.