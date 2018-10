Penta koupila nemocnici v pražské Bubenči. V okolí postaví vily

Skupina Penta Hospitals CZ koupila stoprocentní podíl ve společnosti Interna Co., která provozuje soukromou Nemocnici následné a rehabilitační péče v Chittussiho ulici v Praze 6 - Bubenči. Nemocnice má kapacitu zhruba 100 lůžek. Developerské části Penty patří pozemky v okolí nemocnice, na kterých chce postavit vilové domy.

Penta to dnes oznámila v tiskové zprávě, cenu transakce nezveřejnila.

Předtím, než developerská část Penty začne v budoucnu v místě stavět vilové domy, bude muset nemocnici přestěhovat do jiných prostor. Na pozemku navíc funguje ještě městská LDN, která má také asi stovku lůžek. Město ji bude muset rovněž přemístit.

Nemocnice následné a rehabilitační péče Bubeneč poskytuje zdravotní péči na 80 lůžkách zdravotních a 20 lůžkách sociálních. Zdravotní lůžka se podle druhu péče dělí na 40 lůžek následné péče, 20 lůžek rehabilitačních a 20 lůžek ošetřovatelských. Součástí nemocnice je interní ambulance a ordinace praktického lékaře.

Vlastní desítky nemocnic

"Zařízení typu LDN zapadají do naší strategie poskytovat celé spektrum kvalitní zdravotní péče. Navíc to koresponduje i s naším nedávným vstupem do segmentu sociálních lůžek," uvedla jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Penta Hospitals CZ patří do skupiny Penta Investments. Provozuje nebo vlastní nemocnice ve Vrchlabí, Sokolově, Ostrově nad Ohří, Sušici a Psychiatrickou nemocnici v Písku. Vedle toho provozuje několik desítek ambulantních zařízení a letos na jaře získala majoritní podíl ve firmě Alzheimer Home, která provozuje pět center pro lidi s Alzheimerovou chorobou.