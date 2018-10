Penta zbaví Prahu jizvy. Spolu s ČD chce zastřešit kolejiště u hlavního nádraží

Společný podnik Českých drah, investiční skupiny Penta a projektové firmy Sudop se osvědčil. Spolupráce by tak měla pokračovat podle verze „Masaryčka“ také na pražském hlavním nádraží. V plánu je vybudování střechy nad kolejištěm v jižní části, kde by Penta a spol. chtěli následně postavit administrativní budovy navazující na vinohradské tunely.

„Máme v plánu stavět domy nebo administrativní budovy. Mají to být čtyř- až pětipatrové stavby, které nebudou bránit ve výhledu na Pražský hrad,“ řekl deníku E15 generální ředitel Českých drah (ČD) Miroslav Kupec, čímž vlastně tak trochu nechtěně představil společnou vizi. Ta by měla zhodnotit majetek ČD a oživit zanedbané území, kam ze stanice Praha-Hlavní nádraží ústí do tří tubusů vlakové koleje. Ale zatím existuje jen nápad, žádné vizualizace nečekejte.

Přesto úterní zpráva některé Pražany mohla vyděsit. Bude se rekonstruovat původní střecha nádraží přiléhající k historické budově? Nenaruší stavba panorama? „Jednalo by se pouze o přemostění části u vinohradských tunelů. Laicky řečeno by šlo o jejich prodloužení. Teď si tam připadáte jako na mostě, v budoucnu by tam měl vzniknout blok budov,“ uklidnil veřejnost Pavel Streblov, ředitel Penty pro komerční výstavbu. Streblov dodal, že územní plán takový projekt umožňuje.

Zástupce Penty v rozhovoru pro Pražský deník zmínil vlakové nádraží v Liverpoolu z roku 1836, které je nejstarší dosud používanou hlavní stanicí na světě. U terminálu Liverpool Lime Street také stála na jižním vlakovém přístřešku až do roku 2010 kancelářská budova s obchody, než byla přesunuta jinam. „Proto bych nezpochybňoval víceúrovňové využití, je běžné i jinde v Evropě. V Praze nyní jde o absolutně nevyužité místo, je to taková jizva mezi centrem, Vinohrady a Žižkovem. Nová stavba město spojí," myslí si ředitel Streblov.

Počítá se s tramvají z Vinohrad do centra

Penta v Praze vyznává strategii nestavět na zelené louce, ale naopak obnovovat staré budovy či brownfieldy - například areál Waltrovka v Jinonicích, pivovar v Nuslích či Masarykovo nádraží, kde se připravuje i podle návrhu irácké architekty Zahy Hadid komplex Central Business District. Navzdory informacím některých médií o předražení miliardového projektu, jeden ze šéfů Penty žádný problém nevidí.

Navíc Penta v okolí hlavního nádraží na pozemcích dříve vlastněných Českými drahami dokončuje - rovněž ve spolupráci s inženýry ze Sudopu - rezidenční projekt Churchill. Zastřešení kolejiště u vinohradských tunelů tak volně navazuje i na tuto stavbu. Penta se bude snažit začlenit plánovaný komerční komplex do území, kde by se měl rekonstruovat také Transgas na Vinohradské a kde dělníci pracují mezi Národním muzeem a budovou bývalého Federálního shromáždění.

„Projekt bude reflektovat i plánovanou tramvajovou trať, která by měla vést mezi budovami Národního muzea z Vinohrad do centra. Chtěli bychom vytvořit také přístup pro chodce z Vinohrad přímo na hlavní nádraží, zastřešíme chodníček podél magistrály, který je v současné době nebezpečný,“ prozradil Streblov.

Kdy se začne stavět?

Zatím je ještě příliš brzy na odhad, kdy by mohla být celá věc realizována. Penta - bez ohledu na víkendové volby a změnu ve vedení magistrátu - chce teď v klidu najít ideální technické řešení, aby zahájila komerčně životaschopný projekt. Firma se chystá vše konzultovat samozřejmě s pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR).

Míra neobsazenosti kanceláří v Praze spadla na rekordních 6,2 procent, přesto se v metropoli staví další administrativní komplexy nebo coworkingová centra. Podle Streblova se však Penta nebojí zmařené investice. „Vnímáme pozitivní trend uvolňování historických budov pro potřeby rezidentů a komerční využití,“ řekl s tím, že díky podobnému zahušťování centra by mohli lidé za prací cestovat MHD nebo chodit pěšky.