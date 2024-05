Nápad vycházet při stanovování věku odchodu do důchodu z úmrtnosti a délky života je podle demografů správný. Ne však podle předpokládaného vývoje úmrtnosti v době, když bude budoucím penzistům padesát let, říká v rozhovoru pro Deník demograf Vysoké školy ekonomické Tomáš Fiala.

Sněmovna začne zanedlouho schvalovat penzijní reformu. Jak hodnotíte nápad ministerstva práce a sociálních věcí na určování věku odchodu do řádného důchodu podle demografických propočtů z roku, kdy budoucí důchodci dosáhnou věku 50 let?

Idea určit důchodový věk na základě demografického vývoje a předpokládané doby pobírání důchodu je velmi dobrá. Je však třeba vycházet z korektních charakteristik. Předpokládanou průměrnou dobu pobírání důchodu je třeba určit na základě generační střední délky života v době, kdy ti lidé půjdou do důchodu a budou pobírat důchod vycházející z předpokládané úmrtnosti v tomto období, nikoli na základě vývoje úmrtnosti v době, kdy těm lidem bude teprve 50 let.

Je tato metoda už někde v zahraničí vyzkoušena a funguje, nebo jde opět jen o klasickou cestu cimrmanovských slepých uliček?

Metoda stanovení důchodového věku na základě vývoje úmrtnosti a délky života už v některých zemích funguje a doporučuje se její zavedení i v zemích dalších.

Jak by se podle českých demografů měla určovat doba odchodu do důchodu a proč?

Podle stanoviska České demografické společnosti by měl být důchodový věk pro každý ročník narození určen jako okamžik, kdy osobám příslušného ročníku narození, které jsou ještě naživu, zbývá v průměru poslední čtvrtina života.

Ptali se úředníci při přípravě nové legislativy také demografů, nebo je dosud jejich výhrady nezajímaly?

Demografové byli členy minulých důchodových komisí. K přípravě návrhu současné reformy však nebyli přizváni.

Opozice, zejména ANO, uvádí, že k vyřešení nedostatku peněz na důchody stačí prakticky jenom zvýšit porodnost. Je tato cesta reálná?

Porodnost v současné době klesá a bylo by velmi důležité ji vhodnými opatřeními podpořit. Především v současné době, kdy do reprodukčního věku vstupují početně slabé ročníky žen narozené na přelomu tisíciletí. Při aktuální nízké plodnosti by počty narozených během nejbližších let klesly na zhruba 85 tisíc ročně, což jsou bezprecedentně nízké hodnoty. A v dalších letech by se pokles prohluboval.

Kdy by se skutečné zvýšení porodnosti reálně odrazilo na vyšším výběru pojistného na důchodové pojištění?

Jiná otázka je, jakým způsobem podpořit zvýšení porodnosti, aby toto opatření mělo dlouhodobý efekt, s jakými náklady by to bylo spojeno. Na vyšším výběru pojistného by se to pochopitelně začalo projevovat až zhruba za 20 let, což je právě období, kdy budou do důchodu odcházet početně siné ročníky narozené v 70. letech minulého století.

Kolik by se v takovém případě muselo pro potřeby českého důchodového systému ročně rodit dětí a bylo by to vůbec reálné?

Pokud by měla zvýšená porodnost plně kompenzovat nárůst počtu osob ve věku nad 65 let, muselo by se každý rok narodit o několik desítek tisíc dětí více, což je naprosto nereálné.

Očekáváte, že se politikům podaří systémově důchodový systém zachránit?

Politikům nezbývá nic jiného než nějakým způsobem tyto potíže zvládnout. Jako možné řešení vidím kromě důchodové reformy též daňovou reformu a hrazení části výdajů na důchody nikoli ze sociálního pojištění, ale z daní.

Co je podle vás pro prosazení důchodové reformy nejdůležitější?

Důchodová reforma bude jistě velmi nepopulární, je třeba ji občanům řádně vysvětlit a zdůvodnit a současně ji provést tak, aby se zdála být maximálně spravedlivá. Jinak hrozí nebezpečí, že toho zneužijí populisticky orientovaní politici a strany, kteří na základě slibu zrušení této reformy získají hlasy v nadcházejících volbách a přitom sami lepší nebo vůbec žádné řešení mít nebudou.

Počet živě narozených dětí na území České republiky od roku 1990

Rok Počet živě narozených dětí 1990 130 563 1991 129 354 1992 121 705 1993 121 025 1994 106 579 1995 96 097 1996 90 443 1997 90 657 1998 90 535 1999 89 471 2000 90 910 2001 90 715 2002 92 786 2003 93 685 2004 97 664 2005 102 211 2006 105 831 2007 114 632 2008 119 570 2009 118 348 2010 117 153 2011 108 673 2012 108 576 2013 106 751 2014 109 860 2015 110 754 2016 112 663 2017 114 405 2018 114 036 2019 112 231 2020 110 200 2021 111 793 2022 101 299 2023 91 149

Zdroj: Český statistický úřad