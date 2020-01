Všechny varianty jsou postavené na stejném principu, kdy by se současný státní systém rozdělil na dvě části. Takzvaný nultý pilíř, z nějž by všichni lidé dostávali stejně a který by se platil ze státního rozpočtu, a první, zásluhový pilíř.

Rozdílná výše

Tato druhá část penze by se odvíjela podle toho, kolik by člověk na důchody odvedl, a platila by se ze sociálního pojištění. „Česká republika je výjimečná v tom, že u nás se důchody financují z 80 procent ze sociálních odvodů a zbytek jde z daní. V Evropě je to padesát na padesát,“ řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle prvních dvou variant řešení by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10,5 tisíce korun, ve třetí 7740 korun.

Protestující opozice

Maláčová preferuje takzvanou spravedlivou variantu, chce ale jednat na koaliční radě. Do léta pak předloží návrh zákona. „Pokud nic neuděláme, tak nám hrozí úsporná varianta, která by znamenala, že si důchodci pohorší v průměru o jedenáct procent a věk pro odchod do důchodu by mohl vzrůst nad 70 let,“ řekla.

Opozice varuje, že není jasné, kde se na to vezme. „Mohlo by dojít k dvojnásobnému zvýšení daní, aby se pokryly náklady,“ varuje šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak nedávno řekla, že se reforma nestihne.