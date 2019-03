Před zasedáním koaliční rady nebylo jasné, jestli se vláda přikloní k průměrnému růstu o 900 korun měsíčně, nebo jenom 750 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale trvala na tom, aby koaliční rada rozhodla o růstu důchodů už teď. Pro zvýšení průměrné penze o 900 korun měsíčně je totiž potřeba změnit zákon, informovala Česká televize.

Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 Kč, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 000 Kč pro nově narozené od 1.1. 2020, na neplatiče výživného čekají tvrdší tresty od stejného data a zálohované výživné bude od 1.1. 2021 ???



Dnešní koaliční rada přinesla průlom? — Jana Maláčová (@JMalacova) 18. března 2019

„My jsme na koaliční radě dosáhli dohody, co se týká rodičovského příspěvku, který by měl platit od 1. ledna 2020 pro nově narozené děti. Domluvili jsme se na zálohovaném výživném. Z hlediska vymáhání výživného je tam dohoda ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí. Je to zastropováno na 1,2 miliardy. Ještě potřebujeme dořešit detaily, kdy matky samoživitelky mohou požádat o ten příspěvek. A potvrdili jsme důchody ve výši 900 korun, to znamená to je stejná částka jako tento rok,“ citoval server iDnes premiéra Andreje Babiše.

Vyšší rodičovský příspěvek jen pro nově narozené

Zatímco u navýšení důchodů se podařilo ČSSD svého koaličního partnera přesvědčit, ustoupit museli v případě stejného požadavku u rodičovského pčíspěvku. Jeho zvýšení se tak nebude týkat současných dětí. „Kompromis pro obě strany byl dát to nově narozeným dětem,“ řekl Andrej Babiš České televizi.

Maláčová původně počítala, že by zvýšený příspěvek pobírali rodiče všech dětí, kterým ještě nebyly čtyři roky. I v kompromisní verzi, která prošla, však bude podle ministryně financí Schillerové znamenat nárůst výdajů v rozpočtu na příští rok o přibližně tři miliardy korun.

Koaliční partneři se dnes také dohodli na zavedení zálohovaného výživného. O přesné podobě opatření, které by mělo začít platit od roku 2021, budou ministerstva ještě jednat. Celkové náklady na jeho zavedení by však neměly přesáhnout 1,2 miliardy korun ročně. Vymáhání výživného se týká zhruba sta tisíc dětí.