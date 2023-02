Do důchodu mohla jít v roce 2008, tedy ve svých 59 letech. Nejdřív ale sedm let přesluhovala v bance, kde před penzí pracovala, poté se stala osobou samostatně výdělečně činnou a začala se věnovat přímému prodeji „zázračného“ kuchyňského robota. Jelikož stojí závratných 35 tisíc a lidé by si ho mohli splést s obyčejný mixérem, nikdo by ho patrně nekoupil ani v kamenném ani v internetovém obchodě. Ona jako prodejce proto pořádá ukázky, co všechno robot umí. „Suroviny si totiž nejen připraví, ale i uvaří dle receptů, které jsou do něj nahrané. Spolu si uvaříme a člověk se rozhodne, jestli to koupí, nebo ne,“ líčí seniorka.

Z vydělaných peněz nad rámec důchodu se kromě - jak sama říká - „podpírání baráku“ snaží ušetřit i na jednu zahraniční dovolenou ročně. „Když v Praze vidím belgické, nizozemské nebo německé důchodce, jak jsou vysmátí a jak si tady za svou penzi mohou užívat, přijde mi to ve srovnání s námi smutné,“ říká Hana.

Hned vedle ní sedí v kavárně devětasedmdesátiletá Ludmila. Také ona je starobní důchodkyně, ale klidně by o sobě mohla prohlásit, že je to odbornice na penze. Mnoho let totiž pracovala na správě sociálního zabezpečení, což je úřad, který má na starosti výplatu důchodů a nemocenských dávek. „O důchodech tedy něco vím,“ sděluje s úsměvem.

Po otázce, zda důchodcům pomohla několikanásobná valorizace v loňském roce, upozorňuje na jednu z nástrah zvyšování penze. „Valorizace je sice velká, ale třeba většina pražských důchodců, kteří nemají svoje byty, bere ještě příspěvek na bydlení. A když přidají na důchodu, sníží příspěvek na bydlení,“ podotýká někdejší úřednice ze „sociálky“.

Nicméně si pochvaluje, že tento rok mají pro příspěvek na bydlení platit nové podmínky. Změny pomohou domácnostem s jedním či dvěma členy, což jsou nejčastěji senioři, a také Pražanům, kteří měli výši příspěvku znevýhodněnou. Na příspěvek totiž v hlavním městě dosáhly jen ty domácnosti, pro něž náklady na bydlení představovaly 35 procent čistého příjmu, zatímco ve zbytku republiky to bylo jen 30 procent. „Konečně to v Praze budou počítat jako jinde, takže na to dosáhne víc lidí,“ konstatuje Ludmila.

Upozorňuje také na přetížené úřady práce, které příspěvky na bydlení nestíhají vyřizovat. „Teď mi dva měsíce nic nepřišlo. Naštěstí mám něco našetřeno, ale pro mnoho lidí by to mohlo znamenat velký problém,“ upozorňuje.

Připouští, že ani při současných vysokých cenách se nemusí v ničem zásadně omezovat. „Jsme sice sama, ale k penzi mám ještě vdovský důchod. Ženské, co jsou svobodné, nebo rozvedené, jsou na tom hůře,“ konstatuje.

Dodává, že také ona ještě několik let při důchodu dělala brigádu na svém původním pracovišti, tedy na správě sociálního zabezpečení. „Vždycky mi zavolali, že mě na několik měsíců potřebují třeba v podatelně. Pak jsem měla pauzu a zase mě potřebovali na jiném oddělení, takže jsem si prošla několika úseky. Peníze jsem neutratila za blbosti, ale uspořila, což se mi teď hodí,“ popisuje Ludmila.