Výchovné pro důchodce: U střídavé péče hrozí spory

Pokud tak neučiní, mohou o nárok na tyto peníze dokonce nenávratně přijít. Kolik lidí si již o peníze tímto způsobem zažádalo, zatím ale úředníci nevědí. „Počty podaných samostatných žádostí o výchovné plánujeme sledovat pololetně. Údaje za období od 1. září do konce roku budeme mít pravděpodobně k dispozici až koncem ledna,“ vysvětlila Drmolová. Právě od začátku září si totiž lidé mohli o přiznání výchovného žádat.

Na peníze mohou mít nárok i muži

Většině žen výchovné poprvé přijde na účet nebo složenkou společně s lednovou splátkou důchodu. Pouze ženy, jež pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, jej dostanou až koncem ledna. Zákon, který také jim výchovné zajistí, totiž ve Sbírce zákonů vyšel až 28. prosince, když už měli úředníci lednové částky důchodů včetně valorizace a výchovného spočítané. „Proto bude výchovné těmto ženám zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku,“ slíbila Drmolová.

Za výchovu dítěte náleží nárok na výchovné pouze jednomu z rodičů, obvykle ženě. Není však vyloučeno, že některé potomky vychovával převážně muž, který by tak mohl mít na tyto peníze nárok. V případě, že se pár mezitím rozvedl, dají se očekávat spory o to, kdo si bude odměnu nárokovat. Zatím žádný takový případ ovšem nenastal. Případné spory o to, který z rodičů se o dítě staral více, by měly řešit okresní správy sociálního zabezpečení. Kompetenci k tomu mají teprve od 1. ledna. „Nelze proto určit, v kolika případech bude toto sporné řízení vedeno,“ dodala mluvčí.

Co je výchovné a jak jej získat:



- Jde o částku 500 korun za každé vychované dítě pro jednoho z jeho rodičů.



- Obvykle jej dostanou matky, protože se o děti starají právě ony.



- Dosavadní důchodkyně je dostanou automaticky, ty nové stejně jako muži si o ně budou muset zažádat u okresní správy sociálního zabezpečení při podání žádosti o důchod.



- Musí přitom doložit čestné prohlášení, že právě oni zajišťovali výchovu dítěte v největším rozsahu.



- Případné spory, kdo se o dítě staral více, bude řešit okresní správa sociálního zabezpečení.



- Pokud zemře rodič, jenž pobíral výchovné, nebude na tyto peníze mít již nárok ani ten druhý, stále žijící.



- Kdo si o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá, již na něj nikdy nebude mít nárok.



- Také na výchovné se bude vztahovat valorizace kvůli inflaci.



- Pokud někdo získá výchovné neoprávněně, mohou mu být peníze odebrány a hrozí mu pokuta či trestní stíhání za podvod.