Před dvěma lety se senioři o překot snažili stihnout podat žádost o starobní důchod nejpozději do silvestra. Vyplatilo se to kvůli mimořádným valorizacím. Kdo chce mít vyšší penzi nyní, nemusí spěchat, více získá až po Novém roce.

Vyplatí se odejít do důchodu ještě letos, nebo bude výhodnější počkat si až na příští rok? Takovéto úvahy se často honí hlavou seniorům, kteří se dožívají důchodového věku koncem kalendářního roku anebo na začátku dalšího.

Výběrem daného okamžiku totiž někdy mohou zásadně ovlivnit výši svého budoucího důchodu a získat tak k dobru spoustu peněz navíc, anebo je také už nadosmrti ztratit. „Podcenění a neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,“ uvedl specialista na důchody ze společnosti Freedom Financial Services Jiří Šafařík.

Kupříkladu před dvěma lety se žadatelům o důchod vyplatilo jít do penze v předstihu ještě do konce roku 2022. Výši jejich důchodu jim až do konce života navýšily mimořádné valorizace vyvolané tehdejší nebývale vysokou inflací. Naopak v loňském roce to již podle ministerstva práce a sociálních věcí výhodné nebylo, a stejně to jeho úředníci vidí i letos.

Vyplatí se počkat

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta uvedl, že dřívější podání žádosti o důchod se může vyplatit pouze výjimečně v případech, kdy valorizace zvýší důchody více než obvyklá indexace důchodových parametrů. „Tedy zjednodušeně v letech, kdy nominální mzdy rostou relativně pomalu a ceny rychleji. Nicméně, a to je nutné zdůraznit, současný ekonomický vývoj nenaznačuje, že by v nejbližším období měla podobná situace nastat,“ prohlásil.

Letošní rok je tedy z pohledu ekonomického vývoje standardní. „Inflace je na úrovních jako před globální inflační vlnou a zaznamenáváme relativně rychlý růst průměrné mzdy,“ podotkl Augusta.

Výhody podání žádosti o důchod ještě v letošním roce nespatřuje ani Šafařík. Také jeho výpočty potvrzují, že důchody přiznané až v roce 2025 budou vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2024. „Kdo tedy uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2024, ať řádného nebo předčasného, měl by uvažovat o načasování žádosti o přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2025,“ doporučuje Šafařík.

Naopak senioři, jimž nárok na starobní důchod vznikne počátkem roku 2025, by podle něj v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ještě v tomto roce.

Kdo si chce do budoucna navýšit penzi ještě více, měl by uvažovat, že s prací neskončí hned po dosažení důchodového věku. „Odejít do důchodu co nejpozději přináší jednoznačné výhody již nyní a na této skutečnosti se nic nemění,“ tvrdí Augusta.

Za každých 90 dní strávených seniorem v zaměstnání po dosažení důchodového věku bez toho, že by si současně nechal vyplácet důchod, mu do budoucna přinese bonifikaci ve výši 1,5 procenta výpočtového základu. „To jinými slovy znamená, že tři měsíce přesluhování mají na důchod stejný vliv jako jeden rok výdělečné činnosti před dosažením důchodového věku,“ dodal Augusta.