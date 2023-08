Kdo nechce být ve stáří odkázán jen na důchod od státu, může si peníze navíc spořit v penzijních fondech. Navzdory obavám lidí ze změn podmínek pro spoření na penzi, které vláda plánuje od příštího roku, zatím zájem o ukládání peněz v účastnických fondech roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku tak do „nového“ penzijka vstoupilo přes 46 tisíc účastníků, v tom předchozím jich bylo ještě o téměř tisícovku více.

Kdo nechce být ve stáří odkázán jen na důchod od státu, může si peníze navíc spořit v penzijních fondech. | Foto: Shutterstock

„Již v roce 2025 tak pravděpodobně dosáhneme stavu, kdy bude počet účastníků celého třetího pilíře rozdělen na polovinu účastníků v novém a polovinu ve starém penzijku,“ řekl prezident Asociace penzijních společností (APS) Aleš Poklop.

V nových účastnických penzijních fondech, které vznikly po roce 2013, má peníze uloženo 1,73 milionu lidí. V transformovaných penzijních fondech působících před tímto rokem má stále peníze přes 2,5 milionu lidí. Celkem spravují penzijní fondy přes 595 miliard korun svých klientů, ještě před pěti lety to bylo jen 430 miliard.

Šetříte málo. Důchodci přijdou o příspěvek na spoření, ostatní musí zvýšit vklad

Počet klientů původních „starých“ fondů klesá z několika důvodů. Části klientů již skončila nasmlouvaná doba spoření, proto si již naspořené peníze vybrali. Od začátku letošního roku tak učinilo téměř 160 tisíc klientů, kteří splnili podmínky pro ukončení a výběr penzijka.

Další klienti přecházejí na účastnické fondy s vidinou vyššího zhodnocení uspořených peněz. „V transformovaných penzijních produktech určitě není vhodné setrvávat. Sice nemohou jít s výnosem do záporu, ale kvůli této podmínce ani nemohou investovat dynamičtějším způsobem. Nejsou tak schopny soustavně porážet inflaci,“ pochválil jejich přístup hlavní ekonom společnosti BHS a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Nevýhodou účastnických fondů ovšem je, že se v některých letech mohou dostat i do minusu.

Kolik spořit měsíčně?

Podle plánu vlády by změna podmínek pro spoření na penzi měla platit už od ledna příštího roku. Kdo si spoří na důchod měsíčně víc než 1200 korun, dostane vyšší příspěvek od státu. Ten by se měl zvýšit na dvacet procent ukládané částky. Smůlu budou mít naopak lidé, kteří si na stáří dokážou měsíčně uspořit méně než 500 korun. Ti totiž do budoucna o státní podporu přijdou. Z celkových 4,3 milionu účastníků starých i nových penzijních fondů se to týká téměř milionu lidí.

Další významnou změnou pravidel má být i to, že se státní příspěvky už nebudou vyplácet střadatelům, jimž byl přiznán starobní důchod. To může řadu starších lidí od dalšího spoření na důchod odradit. Asociace penzijních společností jim přesto doporučuje, aby své penzijko ještě neukončovali, protože by se do doby, než zákon vstoupí v platnost, zbytečně připravili o státní příspěvky. „Nastane-li vůbec taková situace, je nejpravděpodobnější, že to bude až od 1. července 2024, uvedla asociace v tiskové zprávě.

Podpora penzijního spoření se od ledna změní. Vláda schválila novinky

Společnosti poskytující spoření na penzi připomínají i související výhody tohoto finančního produktu. „Penzijko uzavřené po roce 2012 umožňuje získat úspory včetně státních příspěvků až o pět let dříve, než začnete čerpat starobní důchod. Stát za vás navíc bude po dobu výplaty před nastoupením důchodu ve stanoveném termínu platit pojištění, pokud se rozhodnete skončit dřív v práci,“ uvedl obchodní ředitel oblasti penzijního spoření ČSOB Václav Lokaj.

Odborníci uvádějí, že se na stáří lze připravovat více způsoby. „Člověk, který je znalý finančních trhů, tak může činit sám, třeba přes nákupy na burze,“ poznamenal Petr Brabec z Vysoké školy ekonomické.

Vhodnou variantou je podle něj také investovat do nemovitostí. „Pokud ale někdo takové finanční možnosti nemá, je spoření v účastnických fondech, kde si může dát nějakou dynamickou strategii, rozumná věc,“ dodal Brabec.