Součástí vládních plánů na změnu důchodového systému je i nová úprava spoření na stáří. V příštím roce se proto zvýší jeho státní podpora. Kdo si však naspoří měsíčně méně než 500 korun, o státní příspěvek přijde. Deník k tématu připravil přehled nejdůležitějších otázek a odpovědí.

Jak to bude s penzijní spořením? Kdo si však naspoří měsíčně méně než 500 korun, o státní příspěvek přijde.

Proč vláda mění pravidla systému spoření na stáří?

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) chce lidem nabídnout širší a atraktivnější možnosti státem podporovaných produktů spoření na stáří. Zároveň hodlá jejich úspory zapojit do rozvoje českého kapitálového trhu, který ve srovnání s řadou zemí Evropské unie zaostává. Lidé by podle něj neměli ve stáří spoléhat pouze na státní důchod. „V ideálním případě dosáhneme vyššího investičního zhodnocení úspor lépe motivovaných střadatelů a zároveň stimulace kapitálových investic,“ tvrdí.

Jak se změní podmínky pro spoření na penzi?

Kdo si spoří na důchod měsíčně víc než 1200 korun, dostane vyšší příspěvek od státu než dosud. Smůlu budou mít naopak lidé, kteří dají méně než 500 korun. Do budoucna o státní podporu přijdou. Dosud se přitom příspěvek vyplácel již při měsíčním vkladu 300 korun. Z celkových 4,3 milionu účastníků penzijních fondů se to týká téměř milionu.

Proč a jak se bude výše státního příspěvku upravovat?

Stát jej zvyšoval naposledy v roce 2013 a vzhledem k růstu cen a průměrné mzdy je příliš nízký. Lidé si nyní v průměru měsíčně ukládají asi 800 korun a vláda je chce motivovat ke zvýšení vkladu. Pokud budou dávat 500 až 1700 korun měsíčně, bude státní příspěvek činit vždy 20 procent. Při vyšším vkladu se už zvyšovat nebude.

Kdy si budou lidé moci bez sankce vybrat vložené prostředky?

Minimální doba spoření, po jejímž uplynutí bude možné prostředky při splnění ostatních kritérií vybrat bez sankce, se u nových smluv prodlouží. Místo dosavadních pěti let to nově bude deset let, přičemž stejně jako dosud bude možné peníze takto vybrat až po dosažení 60 let.

Jak se bude změna nových pravidel týkat současných seniorů?

Důchodci, kteří si peníze ukládají do penzijních fondů, již nebudou mít nárok na státní příspěvek. To podle odborníků zřejmě některé od takového šetření odradí. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové tento finanční nástroj někteří důchodci využívali třeba k bezpečnému spoření. „Šetří si tak třeba peníze na pohřeb nebo na kremaci, podobně jako dřív na vkladní knížce,“ vysvětlila.

S čím se budou muset spořící penzisté smířit?

Podle prezidenta Asociace penzijních společností Aleše Poklopa opatření postihne zhruba milion aktuálně spořících penzistů, kteří mají celkem našetřeno asi 150 miliard korun. Jednou z podmínek pro jednorázové vyrovnání je dnes totiž splnění pětiletého minimálního období spoření. Tuto podmínku nebude splňovat čtvrt milionu penzistů. „Takže pokud budou chtít systém opustit, stát jim sebere všechny státní příspěvky, které jim za dobu jejich spoření poslal,“ vysvětlil Poklop.

Co se stane lidem, kteří nebudou mít splněné ani dva roky spoření?

Budou mít vysloveně smůlu. Při ukončení smluv kratších dvou let totiž účastník nedostane vůbec nic. Tedy ani své vlastní peníze, které si již do penzijka poslal. Takových lidí bude k 1. červenci 2024 v systému zhruba 80 tisíc. „Férovým řešením situace je zavedení pětileté ochranné lhůty, která umožní lidem s již uzavřenou smlouvou dospořit za dohodnutých podmínek,“ poznamenal Poklop.

Jaké uspořené prostředky si lidé budou moci odečítat z daní?

Daňová podpora se bude týkat čtyř typů produktů. Stejně jako dosud si půjde z daní odečítat penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Nově se k nim připojí rovněž nový dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče.

Kolik peněz takto ročně půjde odečíst z daní?

Dnes platí limit 24 tisíc korun na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 tisíc na životní pojištění a 50 tisíc korun na příspěvky poskytované zaměstnavatelem. Nově bude celkový limit na všechny daňově podporované produkty na stáří činit 48 tisíc. Daňové zvýhodnění ve třetím pilíři bude nadále možné čerpat na úložky přesahující částku 1700 měsíčně, dosud to bylo nad vklady vyšší než tisíc korun.

Od kdy mají změny v pravidlech pro spoření na penzi platit?

Předlohu již schválila Poslanecká sněmovna, ještě se jí budou zabývat senátoři a prezident. Většina změn ve třetím pilíři penzijního systému by měly platit od 1. ledna příštího roku. Nová pravidla pro státní příspěvky včetně odebrání nároku na tyto příspěvky starobním důchodcům jsou v plánu od 1. července příštího roku. Půl roku k dobru dostaly penzijní společnosti proto, aby měly dost času k úpravě svých informačních systémů.

Jak se od 1. 7. 2024 změní výše státního příspěvku?

Zdroj: Ministerstvo financí ČR