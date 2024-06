Změna pravidel pro podporu penzijního spoření nastane už od 1. července. Stát měsíčně přispěje k uložené částce 20 procenty, ale jen pro vklady od 500 do 1700 korun. Menší úložka už na státní podporu nemá nárok, při vyšších vkladech zůstane nejvyšší příspěvek na 340 korunách.

Kdo nechce být ve stáří odkázán jen na důchod od státu, může si peníze navíc spořit v penzijních fondech. | Foto: Shutterstock

Už jen pár posledních dní zbývá lidem, kteří chtějí získat maximální státní příspěvek k penzijnímu spoření na to, aby si u své penzijní společnosti zvýšili pravidelnou měsíční úložku na 1700 korun. Jenom v tom případě beze zbytku využijí možnost, jak si tímto způsobem přilepšit na své stáří.

Od července se totiž výše státní podpory mění. Stát bude připlácet k uspořené částce od 500 do 1700 korun dalších 20 procent. Nižší měsíční úložka ovšem už žádný státní příspěvek nepřinese a ani při vyšším měsíčním vkladu od státu měsíčně nezískáte více než 340 korun.

Penzijní spoření se mění: Nové podmínky, pravidla, kolik si na důchod odkládat

Jak lze tedy státní podporu beze zbytku využít? Důležité je informovat penzijní společnost, u níž si své peníze ukládáte, o svém zájmu na zvýšení měsíční úložky nejlépe na ideálních 1700 korun ještě v červnu.

Tuto částku poté už v novém nastavení posílejte od července na příslušný účet. „Změnu výše měsíční platby na penzijko již provedly stovky tisíc účastníků,“ uvedl prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop. Do tří let by si podle něj tímto způsobem podle nových pravidel mohlo výši své měsíční úložky zvednout až 80 procent účastníků penzijního spoření. Zatím však průměrná měsíční ukládaná částka činí 800 korun.

Důchodci o příspěvek přijdou

Smůlu však od července budou mít střadatelé, kteří pobírají starobní důchod. Ti nově o možnost dostávat k uspořené částce státní příspěvek úplně přijdou. Ministerstvo financí totiž uvedlo, že státní podpora coby motivace na přípravu na důchodový věk u seniorů ztrácí smysl a efektivitu. Penzijko tak u nich podle úředníků funguje jen jako krátkodobý spořicí produkt, který už vláda kvůli úsporám nadále státním příspěvkem podporovat nechce.

Přesto by senioři podle odborníků nemuseli tento finanční nástroj zavrhnout. „Ve spoření mohou i nadále pokračovat a využívat daňové výhody nebo zhodnocování prostředků v účastnických fondech,“ uvedl specialista na investice a spoření ze společnosti FinGo Jiří Fajt.

Stát láká lidi na penzijní spoření. Když si odloží víc, dostanou větší příspěvek

O tom, že i klienti z řad seniorů mohou být pro peněžní ústavy nadále zajímaví, svědčí nabídka penzijní společnosti Komerční banky. Ta jim od července nabízí speciální „věrnostní odměnu“ ve výši 230 korun. Dostat ji mohou jak její dosavadní klienti, tak i ostatní důchodci, kteří si k ní převedou svou smlouvu. Musí však mít naspořeno nejméně půl milionu korun anebo tuto částku jednorázově dorovnat a splnit ještě některé další doplňující podmínky.

Asociace penzijních společností doporučuje důchodcům, aby si i bez státní podpory nadále ve fondech spořili, třeba jen malou částku. Kdo si totiž spořil méně než pět let, mohl by po úpravě pravidel přijít nejen o státní příspěvek, ale i o všechny své takto naspořené peníze. „Těmto účastníkům doporučuji, aby si alespoň pět let dospořili. Klidně i po stokoruně měsíčně, což je v penzijku minimální výše úložky,“ uvedl mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček. „Budou si pak moci vybrat všechny své prostředky včetně státních příspěvků získaných do 30. června,“ dodal.