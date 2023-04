Už ne jen tři stovky měsíčně, ale pět set. Aby lidé v budoucnu získali státní příspěvek ke spoření na penzi, budou si muset připlatit. Změnit podmínky ve třetím pilíři chtějí představitelé vlády. Slibují si od toho větší motivaci lidí odkládat si na důchod více peněz.

Důchody. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

S některými návrhy vlády souhlasí například hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „Situace v ekonomice se změnila, vše je dražší. Je zřejmé, že se musí valorizovat penze. Ale stejný princip je potřeba uplatnit i ve třetím pilíři. Je potřeba motivovat lidi, aby si na stáří spořili více,“ míní Křeček.

V současné době stačí k získání státní podpory poslat do penzijního fondu měsíčně 300 korun. Za to stát střadateli přispěje 90 korunami. Podle odborníků to však už lidi nemotivuje k tomu, aby si na penzi šetřili více. Příště by proto měla být státní podpora podmíněna nejnižší úložkou 500 korun. K ní by stát potom přispěl stokorunou, dnes je to 130 korun. Státní příspěvek by se pak podle informací deníku Právo s rostoucí měsíční úložkou zvyšoval až na 340 korun, které by dostal ten střadatel, který by si měsíčně spořil 1700 korun.

Expert: Pokud uložíte tisícovku měsíčně, v důchodu to zaplatí elektřinu a plyn

V penzijních fondech si dnes na stáří šetří přibližně čtyři a půl milionu Čechů. Průměrně si na připojištění ke konci loňského roku měsíčně ukládali 795 korun. Na doplňkové penzijní spoření si pak v průměru posílali 853 korun.

Reforma důchodů se v poslední době skloňuje stále častěji. Odborníky k tomu vedou neúprosná demografická data. „Dnes na jednoho důchodce pracují tři ekonomicky aktivní lidé. V dohledné době to budou jen dva. Čas, abychom to vyřešili, jsme už propásli. Nepředpokládáme, že přijde nějaká geniální důchodová reforma,“ konstatoval hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Kalkulačka důchodů:

Předpovídá, že v příštích letech se začne snižovat podíl průměrného důchodu vypláceného z průběžného účtu vůči průměrné mzdě. Letos dosahuje 48 procent. Od roku 2032 ale začne rychle klesat a minima dosáhne v roce 2059, kdy průměrný důchod bude činit pouze 28 procent průměrné mzdy. To by dnes odpovídalo důchodu 12 tisíc korun. „Poslední ročník, který bude mít důchod nad 40 procenty průměrné mzdy, bude 1965. Nejchudší důchod pak budou mít lidé z ročníku 1985,“ doplnil Hradil.

Průměrný důchod se dosud nejčastěji pohyboval mezi 40 až 45 procenty průměrné mzdy. Pod hranici 38 procent zatím nikdy neklesl.

Marian Jurečka: Odchod do důchodu? Dnešních padesátníků se změny vůbec nedotknou

Experti proto tvrdí, že pokud budoucí důchodci nebudou chtít riskovat drtivý propad životní úrovně, nebudou se moci spoléhat pouze na stát a měli by se na penzi připravovat sami.

Společnost Cyrrus dokonce spočítala, kolik by lidé měli šetřit. Například pokud by se dnešní dvacátníci chtěli mít stejně jako dnešní důchodci, měli by dynamicky investovat asi tisícovku měsíčně. Dnešní padesátníci pak téměř šest tisíc měsíčně.

Znehodnoceno inflací

V posledních letech ale z úspor ujídala vysoká inflace. Výnosy konzervativnějších penzijních fondů byly v průměru posledních deseti let nižší než pokles hodnoty peněz. Lepší výsledky ale měly právě dynamické fondy v jejichž portfoliu bývá vysoký podíl akcií.

Důchody pohledem tří generací: Mladí spoří málo, starší se na stát nespoléhají

„Rok 2022 byl v tomto ohledu špatný. V průměru dynamické fondy odepsaly asi dvanáct procent, ale o rok dříve měly sedmnáct procent nahoru. Pokud si člověk dokáže v hlavě srovnat to, že spoření je na dlouhou dobu, už v desetiletém segmentu vidí, že, i když nějaký rok je minusový, dokáže to inflaci porážet,“ řekl mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček

Podle ekonoma Křečka by ale změnami měl projít i třetí pilíř penzijního spoření. „Když někdo chce vstoupit do třetího pilíře, má omezený počet nástrojů na spoření a pro někoho nejsou výhodné. Často si lidé místo toho nakoupí americké akcie. Je proto potřeba rozšířit jeho možnosti,“ dodal ekonom.

Kolik si odkládat na důchod?

Staré fondy (Transformované fondy)



Mají 2,8 milionu účastníků.

Známé jako penzijní připojištění.

Od roku 2013 jsou zavřené a nelze už do nich vstupovat.

Střadatel nemá možnost volby, jak s nimi penzijní společnost bude nakládat.

Zákon nařizuje společnostem garanci nezáporného zhodnocení. Společnosti proto peníze investují velmi konzervativně, zpravidla do státních dluhopisů. To se projevuje i na nižším zhodnocení vkladů.

Nové fondy

Mají 1,6 milionu účastníků.

Známé jako doplňkové penzijní spoření.

Jsou k dispozici od roku 2013.

Střadatel má možnost investovat do tří typů fondů.

Konzervativní fond má peníze investované zpravidla do státních dluhopisů.

Vyvážený fond má zpravidla polovinu investovaných prostředků v dluhopisech a polovinu v akciích.

Dynamický pak 60 až 80 procent vložených prostředků investuje do akcií.

Rizikovější spoření umožňuje vyšší výnosy.

Seriál Naše důchody



Česko stárne a financování důchodů začíná být čím dál větší problém. Fialova vláda na jaře představí reformu penzí a některých změn doznají i stávající důchody. Deník proto startuje nový seriál Naše důchody, který každé pondělí postupně představí chystané novinky.



Budou některé profese chodit do penze až v 68 letech? Zvýší se pojistné pro OSVČ? Jak se změní předčasné důchody? A věří lidé ve středním věku, že nějaký důchod v budoucnu dostanou? Všechny díly seriálu najdete na webové adrese denik.cz/duchody.