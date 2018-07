Ťokova personální bouře v Českých drahách. Ve vedení končí pět lidí

Řídící výbor Českých drah, složený ze zástupců několika ministerstev, dnes vyměnil pět z devíti členů dozorčí rady. Jejím předsedou se stane někdejší ministr dopravy a děkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos. Nová jména oznámil na tiskové konferenci ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ten od dozorčí rady očekává, že vypíše výběrové řízení na vedení podniku.

Na hospodaření Českých drah tak podle Ťoka začnou mnohem více dohlížet zástupci akademické sféry.

„Není to bráno tak, že někdo chce odstranit dnešní vedení,“ řekl na tiskové konferenci Ťok. Podle něj nemají ČD podléhat politickým vlivům. „Udělal jsem to v době, kdy proto je prostor, naši koaliční partneři by to mohli v minulém volební období totiž zablokovat,“ vysvětlil.

„Nyní si musí svého předsedu zvolit dozorčí rada, která bude mít kroky ve své režii. Mohlo by to být za jeden až dva měsíce,“ odhadoval Ťok.

Ve svých funkcích končí Milan Feranec, Antonín Tesařík, Jan Hart, Milan Kuchařík a Tomáš Révész. Kromě trojice odborářů, které čekají na podzim volby mezi zaměstnanci, uhájil své místo jediný člen: Vojtěch Kocourek, člen ČSSD a bývalý náměstek ministra dopravy.



Novými členy jsou tak tři zástupci ČVUT: kromě Moose Lukáš Týfa (Fakulta dopravní) a Josef Kolář (Fakulta informačních technologií). V dozorčí radě nově zasedne i bývalý ředitel Centra dopravního výzkumu Karel Pospíšil. I když jde o částečné odpolitizování dozorčí rady, i nadále budou minimálně dva členové spojeni s politickými stranami.

Kromě Kocourka z ČSSD jde o Jana Štrofa. Někdejší sociální demokrat je nyní podle médií pravou rukou předsedy Sněmovny Radka Ondráčka, vede oblastní buňku ANO v Kroměříži, v minulosti působil například v dozorčí radě PPF Banky nebo řadě pražských městských firem.

Moosův příchod do čela dozorčí rady je přitom zajímavý i vzhledem k vývoji jeho vztahů s Ťokem. Ministr dopravy ho dříve jmenoval do řídícího výboru pro mýtnou soutěž, Moos ale začal kroky ministerstva kritizovat a Ťok přestal řídící výbor svolávat. Moos aktuálně působí i v Krajské nemocnici v Liberci jako náměstek pro přípravu stavby nových pavilonů