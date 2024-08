Ekonomové předvídají, že úroda tržních plodin bude letos kvalitní a bohatá. A to jak v Česku, tak v celé Evropě. Z hlediska výkupních cen to ale není dobrá zpráva. „Zemědělci nemohou počítat, že se burzovní ceny komodit otočí v jejich prospěch. U cen potravinářské pšenice, krmného ječmene, řepky a dalších je pravděpodobná stagnace cen, které se poslední dva roky drží na velice nízké úrovni,“ vysvětlil zemědělský poradce a spoluzakladatel startupu zaměřeného na precizní zemědělství Agdata Lukáš Musil.

Protože tento stav trvá už několik let, rozhodla se část zemědělců s nízkými cenami bojovat přeskladbou pěstovaných plodin. „Z našich dat i od klientů víme, že se v letošním roce pěstuje v Česku více máku, než tomu bylo v minulosti. Může za to právě nadprodukce tržních plodin posledních dvou let, když části zemědělců došla trpělivost a rozhodli se situaci řešit právě změnou,“ doplnil.

Trend potvrdila i Agrární komora České republiky. „Osevní plocha máku se podle oficiálních statistik v meziročním srovnání zvýšila o deset tisíc hektarů na celkových téměř 37 tisíc hektarů v letošním roce. Zároveň se do produkce této plodiny pouští stále více nových pěstitelů,“ uvedla mluvčí komory Barbora Pánková.

Máku se přitom v minulých letech příliš nedařilo. Podle dat České statistického úřadu osevní plocha po roce 2000 klesala. V roce 2008 úřad zaznamenal osetí necelých sedmdesáti tisíc hektarů. Třináct let později to už bylo necelých 44 tisíc.

Loni osevní plocha výrazně poklesla pod třicet tisíc hektarů. „Důvodem výkyvu byla zhoršená ekonomika produkce máku. Nyní se situace zlepšila, protože po snížení objemu této komodity na trhu došlo ke zvýšení výkupních cen,“ přiblížila Pánková. Nejvíce se mák pěstuje na Vysočině a ve Středočeském kraji.

V produkci máku je Česko plně soběstačné a v zemích Evropské unie má nejvyšší podíl na vývozu do třetích zemí. Podle ČSÚ exportuje okolo 38 procent veškerého množství, které se z EU vyveze. Následuje Nizozemsko jen s patnácti procenty.

Za makovou buchtu vězení

Zatímco v Česku zažívá mák možná svojí renesanci, v zahraničí stále platí za strašáka. V řadě zemí, zejména v Asii, ale i mnoha státech Spojených států amerických je totiž obávaným zdrojem drog. Oschlá šťáva z nezralých makovic máku setého je opium. Sloužit pak může pro výrobu morfia nebo heroinu. Proto je pěstování i přechovávání máku ve zmíněných zemích trestné.

Zákaz platí v Saúdské Arábii, Singapuru, Tchaj-wanu nebo Spojených arabských emirátech. Když si tedy někdo jako svačinu do Dubaje přiveze buchty s mákem, hrozí mu trest.

Řada dalších se pak snaží mák nějak regulovat. Letos v létě narazila známá americká společnost Trader Joe's s dovozem svých produktů do Jižní Koreje. Chtěla tam prodávat ve Spojených státech kultovní kořenící směs na pečivo Everything but The Bagel. „Podle amerického velvyslanectví jsou potraviny obsahující mák, včetně oblíbených směsí na dochucení bagelů, v Jižní Koreji považovány za kontraband, což z této žádané přísady činí zakázanou pochoutku,“ uvedly The New York Times.

Ze země také přicházejí zprávy, že na letištích dochází masivně k zabavování kořenících směsí po návratech z letních dovolených.