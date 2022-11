Budou „přilepená“ víčka šetrnější k životnímu prostředí? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Podobné reakce se dají očekávat i v České republice. Unijní nařízení, které „přilepí“ víčka k PET lahvím, je totiž vyžadováno pro všechny státy EU. „Předpokládáme, že se tak stane někdy v první polovině příštího roku,“ řekl Deníku mluvčí Coca-Coly za Českou republiku Václav Koukolíček. S odkazem na začátek prodeje v Německu dodal, že lidí, kteří to vnímali špatně, byla menšina. „I z těchto zkušeností vyplývá, že nejdůležitější je kvalitní komunikace především v místě prodeje, aby zákazník dostal všechny potřebné informace a zdůvodnění této změny,“ uvedl Koukolíček. S přechodem na neodnímatelná víčka pak podle něj nejsou spojeny žádné výrazné investice.

Vyšší investice na splnění unijních předpisů naopak hlásí karlovarská Mattoni. „Příprava na splnění tohoto nařízení si vyžádala investice především na straně našich dodavatelů. Investovali jsme ale také do úpravy výrobních linek v našich závodech,“ uvedla za společnost Mattoni, pod kterou patří i Aquila, Magnesia, Poděbradka či Dobrá voda, Andrea Brožová. Kolik však investice stála, nebyla mluvčí schopna zodpovědět. Stejně jako u konkurenční Coca-Coly se i u Mattoni domnívají, že spíše než technologické změny, bude novinka výzvou přijetí této novinky spotřebiteli, kteří si budou muset zvyknout na trochu odlišný způsob, jak se z lahve pije, jak se z ní nalévá a jak se znovu uzavírá.

Raději do sklenice

V PET lahvích dodávají své produkty i některé české pivovary. I ty se tak na novinku budou muset připravit. Podle Deníkem osloveného pivovarského experta z České zemědělské univerzity Tomáše Maiera však nebude tato novinka pro pivaře tak zásadní. „U piva to takový problém nebude a nemyslím si, že by to mělo za následek i navyšování ceny. U limonád to zajisté kvůli pohodlí problém je, limonády se často pijí rovnou z PETky, tam víčko překáží, ale pivo z PETky pije málokdo,“ řekl expert. S jeho slovy souhlasí i prezident Svazu minipivovarů, a zároveň vlastník pivovaru Zvíkov, kde také piva dávají do PET lahví, Michal Voldřich. „Opravdu to není neřešitelný problém. Není to sice ideální, ale obaly jsou nyní hodně skloňovaná věc. A jestliže bude zálohování, tak to s popularitou může velmi zamávat,“ řekl Voldřich.

Ekologové, kvůli nimž EU k „přilepeným“ víčkům přistoupila, jsou k pohledu na celou věc neutrální. „Na jednu stranu je to dobře. Odhozená víčka od PET lahví jsou pro přírodu velmi nebezpečná a znamenají jedno z největších zamoření. Na stranu druhou se chceme plastů zbavovat. Ale tímto krokem jich tu bude ještě více. Na samotnou výrobu se totiž spotřebuje více plastu,“ míní Martin Zelinka z ekologického spolku Arnika.

Zálohovat či ne?

Místo nových víček by Tomáš Maier z ČUZ přistoupil k jiným krokům, jak ulehčit přírodě. „Vláda či ještě lépe Evropská komise by měla řešit to, aby se konečně sjednotily skleněné lahve, tedy aby to ulevilo životnímu prostředí, kdy kamiony s atypickými lahvemi musí jet právě do výrobního závodu a taky aby to ulevilo nám spotřebitelům a nemuseli jsme pořád řešit, kde jsme jakou lahev koupili a kde ji máme vrátit,“ míní Maier.

S vratnými lahvemi, v tomto případě PET, si teď láme hlavu ministr životního prostředí a zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Po vzoru Slovenska, Dánska či Německa chce i v Česku zavést zálohované PET lahve. „Návrh zákona o zálohách dá státu do rukou skvělý nástroj na využití dnešního odpadu jako v době energetické krize zvlášť cenného surovinového zdroje. Do budoucna tak budeme mít legislativně podchycené možné zálohování PETek, ale i jiných typů výrobků,“ řekl zastupující ministr životního prostředí.

Kdy by se však mohly PET lahve i u nás zálohovat, ministr nesdělil. Plán je však součástí ministerské strategie Cirkulární Česko 2040. Česká republika má jedny z nejlepších výsledků třídění odpadů v rámci celé EU. U PET lahví umíme již nyní vytřídit 8 z 10 lahví uvedených na trh.