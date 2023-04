Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Státní podnik Česká pošta skončil v loňském roce ve ztrátě 1,37 miliardy korun, ministerstvo vnitra proto ohlásilo plány na transformaci, která má poštu ze ztráty vyvést. Do roku 2025 se má rozdělit vedví, na podnik a akciovou společnost. To s sebou ale přináší i řadu škrtů, včetně rušení poboček a pracovních míst. Týkat se to má 2 269 pracovních pozic, za což si vláda vysloužila kritiku a výzvy, aby státní podnik zprivatizovala. Podle premiéra Petra Fialy ale jiná cesta není.

Premiér Petr Fiala o nutnosti transformace České pošty | Video: Deník