„Úkolem vlády je také udržovat sociální smír a starat se o to, abychom nejenom udržovali rozpočtovou stránku, ale bychom také mysleli na to, co lidé prožívají a jak jim pomoci,“ uvedl v debatě Deníku Fiala.

Přitom ne všechnu kritiku, které směřuje k hospodaření jeho vlády, považuje za spravedlivou, protože jeho vláda prý investuje do budoucnosti. Jako příklad uvedl výdaje na obranu.

„To jsou investice do naší bezpečnosti, do českého zbrojního průmyslu, do výzkumu, protože dobrá investice do obrany tohle všechno znamená. Také jsme přidali sedmnáct miliard korun na školství a výzkum. To je obrovský rozdíl proti předcházející vládě. Také jsme investovali 150 miliard korun do dopravní infrastruktury, což je historicky rekordní investice. To jsou investice, které zajišťují naši dobrou budoucnost,“ vypočítal premiér.

Záznam celé debaty s Petrem Fialou:

Nicméně mezi kritiky nynějšího kabinetu jsou i zástupci Národní ekonomické rady vlády, zejména pak její šéf a ekonom Mojmír Hampl. Jeho tým v minulých dnech navrhl 26 opatření, která by měla veřejné finance ozdravit. Členové vlády však opatření sestřelují jedno za druhým. Když například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nadhodil téma nadstandardů ve zdravotnictví, narazil i u svých spolustraníků.

Přitom vládě je podle Fialy jasné, že s vysokými rozpočtovými schodky bude třeba něco udělat. „Nám je jasné, že musíme upravit programové prohlášení vlády, protože jsme ho psali v době, kdy nebyla válka na Ukrajině. Budeme se tomu věnovat začátkem příštího roku a budeme využívat i nápady Národní ekonomické rady vlády,“ řekl premiér.

Chystané změny

Ne všechny změny by měly být jenom finanční. Fiala zmínil například změny ve školství nebo důchodovou reformu. „Naše vláda má odvahu ty změny dělat, stejně jako chceme pokračovat na zeštíhlování státu, na digitalizaci, omezování počtu úředníků a byrokracie, která nás všechny tíží. Na tom průběžně pracujeme. Některé výsledky jsou už vidět, ale chceme se tomu intenzivněji věnovat v příštím roce,“ doplnil.

Petr Fiala: Penzijní reformu schválíme. Jinak by nebylo na důchody našich dětí

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tento týden uvedl, že by chtěl příští rok snížit strukturální schodek státní rozpočtu o jedno procento HDP, tedy o 70 miliard korun. „Bankrot nehrozí, postupujeme odpovědně. Snažíme se to vyvažovat to, že je nutno pomoci lidem a nenechat je padnout. Vidíme velkou rezervu na výdajové stránce státu, ale musíme to dělat rozumně, abychom v této těžké situaci neohrozili lidi,“ dodal preimér.