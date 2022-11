Předseda vlády na počátku debaty uvedl, že věk odchodu do penze je stanoven na 65 let pro ročníky 1971 let a mladší. „Na tom se po dobu působení mé vlády nebude nic měnit,“ zdůraznil. Zároveň je stanoveno, že tato hranice se každých pět let má znovu posuzovat, což bude úkol pro kabinet, který vzejde z příštích voleb. Platí ale, že za té současné musí dojít k důchodové reformě: „Pokud by k ní nedošlo, nebylo by na penze našich dětí, což jako člověk, jemuž záleží na buducnosti České republiky nemohu dopustit,“ řekl Fiala.

Připustil, že její součástí mohou být i debaty o možném zvyšování hranice odchodu do důchodu, jak radí experti.

Obrovské problémy po roce 2030

Důchodový systém by se bez reformy začal dostávat do obrovských finančních problémů po roce 2030, a proto premiéra trápí, že nebyla provedena už v minulosti. V současnosti se podíl výdajů a důchody vůči HDP pohybuje kolem osmi procent, což je v porovnání s evropskými čísly slušné. „Potíž začne ve třicátých letech a my nemůžeme čekat, protože na to pak nebudeme mít. My o tom jenom nemluvíme, na ministerstvu práce a sociálních věcí začal pracovat tým, který připravuje základní podklady. Naším cílem je přijmout funkční důchodovou reformu,“ ujistil premiér.

Odchod do důchodu v 65 letech platí

Moderátorka připomněla, že demografie je neúprosná a aktivní pracující obyvatelstvo nebude schopno zajistit slušné příjmy pro stále rostoucí počet seniorů, jichž bude v roce 2058 3,2 milionu.

Přitom až na Nečasovu vládu žádná polistopadová reprezentace nebyla schopna zavést odpovídající změnu důchodového systému. „Tento neúspěšný pokus jsem zažil a díky tomu vím, že pustit se do reformy bez širší společenské dohody je slepá ulička.“ Tenkrát byl zaveden druhý povinný pilíř penzijního spoření, ale právě ten Sobotkova vláda zrušila.

Důchodový bonus pro rodiče zůstane

Od příštího roku mají rodiče, většinou matky, dostávat za každé vychované dítě 500 korun k penzi navíc. Státní rozpočet to vyjde na devatenáct miliard ročně.

Národní ekonomická rada vlády navrhuje toto opatření zrušit. Vyslyší ji ministři? „Ne. Dlouhodobě jsme chtěli něco takového zavést, protože řada žen, která se věnovala dětem a odcházela dříve do důchodu, má nižší penze, což je třeba kompenzovat.“ Ministerský předseda dále řekl, že v minulých letech se většinou dělaly různé dílčí úpravy, které však nevytvářejí srozumitelný a navzájem provázaný systém.

Historicky nejvyšší valorizace

Petr Fiala připomněl, že v posledním roce se důchody zvýšily nejvíc v historii, v průměru o 2500 korun, a to díky nastavení valorizačního mechanismu. Na připomínku, že to není zásluha jeho kabinetu, protože ten jen uplatňuje zákonem daný princip, kdy se penze valorizují na základě rostoucí inflace, premiér reagoval: „Naše vláda ale musela na toto navýšení zajistit finanční prostředky, což nebyl jednoduchý úkol.“

Podle něj NERV navrhuje, aby se zachovalo tempo pravidelných valorizací podle růstu inflace, ale aby zvýšení bylo nikoliv o polovinu růstu reálných mezd, avšak jen o třetinu, jak tomu bylo do roku 2017. „To je návrh, o němž je třeba se vážně bavit,“ míní.

K dezinformátorům patří SPD a Okamura osobně, řekl Petr Fiala

Připomněl, že v současnosti fakticky platí, že si člověk nespoří na svůj důchod do budoucna, ale jeho odvody do sociálního systému používá stát na vyplácení aktuálních penzí: „Musíme dospět k rozumném modelu, který zajistí, že na výplatu důchodů bude dostatek prostředků i za dvacet třicet let. Experti vypočítali, že lidé mladší čtyřiceti let by neměli garantován slušný důchod, pokud bychom neudělali důchodovou reformu.“

Počítá vláda i se zavedením minimální penze, neboť podle ekonomky Danuše Nerudové je v ČR 400 tisíc lidí, jejichž důchod nedosahuje ani čtrnácti tisíc korun? „To je věc, o které musíme debatovat. Nechci to předjímat, ale pokud by jedním z výstupu diskuze bylo zavedení základní částky důchodu a z ní odvozeného garantovaného důchodu pro všechny, debata o minimální hranici by pozbyla smysl. Nemá ale smysl se zabývat jednotlivostmi, musíme to pojmout komplexně a budeme otevření návrhům odborníků,“ uzavřel předseda vlády.