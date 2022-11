Současná věková hranice pro odchod do důchodu je stanovena pro ročníky 1971 a mladší na 65 let. „Za dobu působení mé vlády se v tomto ohledu nebude nic měnit a nejsou pro to ani důvody,“ řekl Fiala s tím, že pravidla na stanovení věkové hranice odchodu do důchodu se prověřuje každých pět let. To ale bude podle něho úkol už pro příští vládu.

Nicméně je přesvědčen, že už jeho vláda musí přijmout důchodovou reformu, o které se v České republice mluví už takřka třicet let. „Součástí debaty o ní je, zda někdy nebude potřeba tuto hranici zvýšit, což říká řada expertů,“ míní Fiala.

Záznam celé debaty s Petrem Fialou:

Zdroj: Deník

Bez reformy se totiž důchodový systém začne po roce 2030 dostávat do obrovských finančních problémů. Třeba demografické prognózy předpokládají, že v roce 2058 bude v České republice 3,2 milionu důchodců. Lidí pobírající penze by tedy bylo více než těch, kteří do důchodového systému přispívají.

Podíl výdajů na důchody vůči HDP je v těchto letech stabilní. Pohybuje se od devíti procent v roce 2012 až po osm procent v roce 2022. Stejný podíl by měl být i příští rok. Nicméně v roce 2060 by už měl dosahovat 14,5 procenta. „To je ono. Ten problém začne ve 30. letech a my nemůžeme čekat, až ten problém začne, protože na to nebudeme mít. Musíme už teď provést takovou reformu, která by byla ufinancovatelná,“ myslí si premiér.

Jak budou důchody valorizovány?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má komplexní návrh takové reformy předložit do konce příštího roku.

Debatovat se například bude o tom, jak budou důchody valorizovány. V současné době se důchod se zvyšuje o inflaci, tedy o procentuální růst cen zboží a služeb v daném období a k tomu se navyšuje o polovinu růstu reálných mezd. NERV doporučuje, aby zvýšení bylo jen o třetinu růstu reálných mezd, jak tomu bylo před rokem 2017. Národní ekonomická rada vlády ale navrhuje, aby se valorizace vypočítávala ze třetiny růstu průměrné reálné mzdy. Tak by se podle ní podařilo zachovat reálné tempo valorizací. „To je návrh, kterém je třeba se vážně bavit,“ řekl Fiala.

Průměrný důchod by měl příští rok dosáhnout devatenácti a půl tisíce korun.

Od příštího roku se má také spustit bonus, kdy má rodič za každé vychované dítě dostat 500 korun navíc ke své penzi. Národní ekonomická rada vlády však navrhla, aby toto opatření bylo zrušeno, protože představuje zátěž státního rozpočtu asi devatenáct miliard korun ročně. Podle Fialy ale o takové změně vláda neuvažuje.

„Pokud budeme dělat nějaké změny, tak bychom o nich měli uvažovat už v rámci toho, jak důchodový systém bude vypadat co od něj do budoucna očekáváme,“ dodal Fiala.