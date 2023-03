Při jednání o důchodové reformě chce prezident Petr Pavel zejména tlumit vášně a připomínat, že to musí být společné dílo. Řekl to v rozhovoru s ČTK při návštěvě Bratislavy. Reforma přesáhne volební období kterékoli strany nebo koalice, není možné ji nastavovat každé čtyři roky nebo ještě častěji, míní.

Nový český prezident Petr Pavel | Foto: ČTK

Kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN v programovém prohlášení slibuje, že reformu provede. Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že reformování systému důchodů je nutné, aby byl udržitelný i pro příští generace penzistů. Hovoří se o tom už několik volebních období.

„Bude zapotřebí, aby dokument byl připraven tak, že přežije volební období, protože není možné důchodovou reformu nastavovat každé čtyři roky nebo ještě častěji,“ uvedl prezident. Věcně domluvit se podle něj budou muset vláda, opozice i odborníci, kteří mohou přinést jiný pohled na věc.

Senát schválil sporné snížení růstu penzí. Návrh ještě posoudí prezident Pavel

„Udělám všechno pro to, abych tuhle debatu opravdu věcně moderoval k cíli, který bude potom přijatelný pro obě strany a který povede ke shodě, protože to budou dělat vlastně pro sebe navzájem,“ dodal Pavel.

Prezidenta v brzké době čeká také rozhodnutí o sporné vládní novele o nižší červnové valorizaci penzí. Schválily ji Sněmovna i Senát. K tomu, aby vstoupila v účinnost, ji musí podepsat prezident.

Koalice i přes obstrukce prosadila nižší růst penzí. Zeman: Opozice kapitulovala

Pavel chce sdělit stanovisko k vládní novele poté, co se ve středu setká se zástupci opozičního hnutí ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. V případě, že by ji vetoval, Sněmovna by už pravděpodobně nestihla přehlasovat jeho postoj včas.

Kabinet poukazuje na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel.

Protiústavní novela?

Novelu se zástupci ANO Pavel probíral ještě před svou inaugurací, představitelé hnutí s ním chtějí opět mluvit o možné protiústavnosti. Pavel už v předvolební kampani hovořil o tom, že chce komunikovat i s opozicí. Dnes ČTK řekl, že si také bude zvát na jednání ministry, pokud se bude řešit specifický problém, který se jich bude týkat.

„Bude mě zajímat jejich názor, jejich přístup k řešení, případně jak by reagovali třeba na některé alternativní návrhy, jak ty problémy řešit, na kterých se právě třeba shodnou s odborníky,“ dodal prezident.