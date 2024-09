Na pivo do České Čermné si již prezident Pavel nepřijde. Hospoda zavřela. | Video: Deník/Petr Vaňous

Dvě piva, jeden panáček a AC/DC z jukeboxu. Takové menu si při pobytu na své chalupě ve východočeské České Čermné dopřával v místním hostinci U Javora prezident Petr Pavel. Až sem přijede příště, narazí u vchodu do hospůdky na ceduli Zavřeno. Nápis se zde objevil 1. září. „A asi jen tak brzy nezmizí. Hledá se nový nájemce. Na mě už toho bylo moc. Začalo to covidem, pokračovalo inflací a neustálým zdražováním alkoholu. A už to prostě nešlo dál,“ uvedl hospodský Aleš Bocek. Ten za místním výčepem kraloval třináct let.

Aleš Bocek není jediný, kdo v letošním roce odstavil výčep. Podle průzkumu Plzeňského Prazdroje letos plánovala uzavřít své podniky dvě procenta z oslovených 3400 hospod. S těmito propočty souhlasí jak člen představenstva Asociace malých a středních podniků České republiky Luboš Kastner, tak prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Každý, kdo se projde po venkově, vidí, že již několik let po sobě vesnické hospody zanikají. Někde se to snaží ještě zachránit modelem, kdy mají otevřeno jen v určité dny, ale to je neudržitelné,“ míní Stárek.

Podle Kastnera pak do konce roku zanikne ještě několik desítek venkovských hospod. „Hlavně teď po létě budou hodně padat. Zatím je drželo dobré počasí, ale podzim a zima není pro tento byznys, hlavně na venkově, přívětivý,“ doplnil Kastner.

To potvrdil i hospodský Bocek. „Na jaře a v létě to jde, ale jinak sem chodí pár štamgastů, kteří si dají ta svá tři čtyři piva a jednoho panáka. A to hospodu nevytrhne,“ řekl hospodský.

Kraj podpoří obecní hospody

Druhým dechem pak trošku zalitoval, že se svým podnikem nepodniká v Karlovarském kraji. Ten se totiž letos rozhodl rozšířit svůj Program na obnovu venkova, v němž kromě vesnických obchodů nově podpoří právě i obecní hospody. A to částkou padesát tisíc korun. „Smyslem je podpořit komunitní život a hospůdka bývá v některých malých obcích jediné místo, kde se obyvatelé mohou potkávat. Padesátitisícová dotace jim pomůže s úhradou nájmu a energií,“ řekl karlovarský radní pro oblast rozvoje venkova Vít Hromádko.

Královéhradecký kraj však podobnou dotaci nechystá. „Dotační program na podporu hospod nemáme. Letos už jsou dotační programy schválené, žádná podpora teď na hospůdky nesměřuje. Je ale možné, že pokud po takovém programu bude poptávka, v budoucnu ho kraj vypíše. Bude to ale samozřejmě záležet už na novém vedení,“ uvedl mluvčí královéhradeckého hejtmanství Dan Lechmann.

Podle Stárka a Kastnera podobné programy skomírající české vesnické hospodské scéně nepomůžou. „Nejsem zastáncem dotací. Pokud hospoda nemá zákazníky, tak taková podpora pomůže jen krátkodobě,“ míní Stárek.

Kastner dokonce mluví o socialistických metodách. „Úvahy o takových dotacích jsou zcela mimo mísu a je to ze strany politiků pokrytecké jednání. Kde byli krajští politici, když se jednalo o konsolidačním balíčku, který zvýšil hospodským daně? Teď už je pozdě to řešit. Navíc takřka komunistickou cestou, kdy hospodský, kterému nechodí hosté, dostane 50 tisíc a nemusí hnout prstem,“ řekl Kastner.

Pivo zdražuje

Právě zvyšující se DPH může dle něj za pokračující vlnu konce vesnických hospod. „Pivo zdražuje ročně v průměru o 10 procent. Na vesnici to vede k tomu, že mnoho lidí místo do hospody chodí na pivo k sousedovi do garáže,“ doplnil Kastner.

Stále rostoucí cenu piva potvrdil ve své ekonomické rozvaze ze začátku tohoto týdne i poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. „V srpnu si hlouběji do kapsy sáhli milovníci neřestí, když zdražily lihoviny o pět procent, pivo o 4,4 procenta a tabákové výrobky o 6,5 procenta,“ napsal Křeček.

Deník chtěl znát i stanovisko prezidenta republiky Petra Pavla. Nejen ohledně konce hospůdky v „jeho“ České Čermné, ale dotázal se i na jeho pohled na současnou situaci venkovských hospod. Zvlášť v době, kdy se Česká republika snaží dostat se svoji pivní kulturou do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Odpoví však až příští týden. „Pan prezident má aktuálně dovolenou, reakci budeme případně schopni poskytnout v průběhu příštího týdne,“ informovala vedoucí oddělení komunikace Kanceláře prezidenta republiky Karolína Blinková.