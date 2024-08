Pokud si starý kotel někdo navzdory zákazu nevymění, co může očekávat? Obce s rozšířenou působností mohou pokuty ukládat už nyní, činí tak ale pouze minimálně. Může se to změnit? Já si myslím, že teď budou mít obce v ruce silnější nástroj. Už se totiž nebude řešit, jestli se spaluje kvalitně nebo nekvalitně, nebude třeba mít nějaké měřiče barvy kouře. Teď půjde prostě o to, kdo má doma kotel, který už podle zákona nemůže provozovat. Zatímco dříve úředníci museli řešit někdy v noci, jaká je barva kouře, teď už je nevyhovující kotel zjistitelný snadno pouze podle svého výrobního štítku. Důkazní břemeno tak může jednoznačně sloužit kontrolorům z úřadů obcí s rozšířenou působností.

Jinou variantu na výběr nemají? Ze zdrojů tepla dotujeme jen ty nejvíce environmentální výrobky splňující nejpřísnější parametry typu ekodesign, na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je seznam podporovaných zdrojů vytápění k dispozici. Kdo se rozhodne, že vymění kotel za nový zdroj tepla, který tyto parametry nesplňuje, ale je stále volně k dispozici na trhu, anebo bude chtít přejít například na plynové vytápění, samozřejmě může, byť se na tyto výměny dotace použít nedá. To, co je důležité z pohledu kontrol a eliminace rizika pokuty, je mít alespoň objednávku datovanou do konce srpna. Zaplacenou ji ale do té doby ještě mít nemusí a případná kontrola stanoví lhůtu na provedení výměny.

Co byste doporučil těm, kteří nevědí, čím starý kotel na uhlí nahradit? Možností, jak si zjistit informace, je několik. Tou nejdostupnější je samozřejmě internet, pročíst si diskuse na specializovaných serverech, existují různá hodnocení a reference jak výrobků, tak i služeb montážních firem. Pokud někdo neví, jaký zdroj vytápění s ohledem na charakter domu zvolit, a nemá přístup k internetu nebo ho neovládá, máme už zmiňovanou síť poradců pro NZÚ Light. Ať už Místní akční skupiny, nebo EKIS dokážou poradit a identifikovat, co je pro daný dům vhodný zdroj vytápění. A v neposlední řadě je dobré poptat se v okolí, sousedů, jak jsou se svým zdrojem vytápění spokojeni.

Co mohou opozdilci ještě ve zbývající době stihnout? Mohou toho stihnout poměrně hodně. Jen připomenu, že od roku 2016 platí povinnost podrobovat zdroj vytápění pravidelným kontrolám technického stavu a mít z toho protokol vyhotovený oprávněnou osobou. To znamená, že tito lidé by za tu dobu informaci, že mají starý a nevyhovující kotel, jehož doba používání rychle končí, měli mít minimálně dvakrát. Všichni, koho se to týká, si stále mohou stihnout do konce srpna v kotlíkových dotacích i programu Nová zelená úsporám (NZÚ) požádat o dotaci, a to za výhodnějších podmínek, než jaké budou od 1. září. Stihnout výměnu už není úplně reálné, s ohledem na kapacity firem. Nicméně podání žádosti o podporu je krokem k budoucí výměně a eliminace rizika pokuty za provozování zdroje vytápění v rozporu se zákonem.

Snaží se lidé výměnu dohnat aspoň na poslední chvíli? A berou ji dostatečně vážně? Důvod, aby to brali vážně, je dán legislativou. Od 1. září letošního roku se skutečně ze zákona nesmí staré nevyhovující kotle provozovat pod hrozbou pokuty až 50 tisíc korun, kterou je možné dávat opakovaně. Informace samozřejmě máme. Kromě toho, že nám roste počet žádostí o podporu na výměny těchto kotlů , jsme v kontaktu s asociacemi, které zastřešují montážní firmy i dodavatele tepelné techniky. Takže víme, že zájem v posledních týdnech, jak se blíží termín zákazu provozu, stále roste. Potvrzují to i naši poradci z Místních akčních skupin i od energetických specialistů sdružovaných v poradenské síti EKIS.

Úderem 1. září ale podpora výměny kotlů neskončí…

Možná bych malinko připomněl, proč se výměny realizují. Lokální topeniště spolu s dopravou znamenají největší zátěž pro kvalitu ovzduší. Kouř z vašeho komína nezamořuje vás, ale poměrně široké okolí, a to že spalování v nevyhovujících kotlech může za zdravotní potíže, je prokázaným faktem. Stát tady má už přes 12 let poměrně robustní dotační tituly z národních i evropských zdrojů a je škoda, že nebyly všechny využity pro to, aby se ideálně všechny kotle vyměnily. My jsme ale stále optimisté a věříme tomu, že výměny budou pokračovat, domácnosti nerezignují a nebudou se zbytečně dostávat do rizika udělování pokut. Počítáme spíše s edukací, a ne s tím, že by se pokuty začaly udělovat hned za každou cenu 1. září. Už v červnu jsme zveřejnili podmínky finanční podpory od začátku září, abychom mohli i nadále motivovat ty největší opozdilce.

Kolik peněz je tedy stále k dispozici nyní a kolik jich budou moci lidé získat od září?

Prostředků je k dispozici dostatek. Peníze máme pro každého, kdo si požádá ještě do konce srpna, ať už v kotlíkových dotacích nebo v programu Nová zelená úsporám. Nyní je maximální výše dotace pro nízkopříjmové domácnosti v kotlíkových dotacích až 180 tisíc korun na pořízení tepelného čerpadla a 130 tisíc korun na pořízení kotle na biomasu, tedy na pelety nebo kusové dřevo. Tato podpora se ovšem bude od září snižovat o desítky tisíc korun na nejvýše 150 tisíc korun na tepelné čerpadlo a 110 tisíc korun na kotel na biomasu pro nízkopříjmové domácnosti. Nově ale od září přispějeme až 50 tisíci korunami i na nová lokální kamna na biomasu, pokud slouží jako hlavní zdroj vytápění.

Nemůže se tedy stát, že tyto peníze na nové vytápění třeba „vyschnou“?

Využity byly sice všechny peníze určené na tento účel, ale pokud by zájem domácností byl násobně větší, stát by do příslušných dotačních titulů postupně doplňoval další a další prostředky. I pro opozdilce z těch nejvíce ohrožených domácností, to znamená těch s nejnižšími příjmy tvořené seniory, lidmi pobírajícími příspěvek na bydlení, případně invalidy ve 3. stupni, od září přidáváme dvě miliardy korun z evropských prostředků – Národního plánu obnovy, které jim budou k dispozici až do konce roku 2025. Pro všechny ostatní bude stále k dispozici standardní a co se financí týká opravdu velmi robustní program Nová zelená úsporám, kde není žádná žádost zamítnuta z důvodu, že by na ni nebyly finanční prostředky. Ale i tady bude rok 2025 tím zřejmě posledním, kdy bude možné využít finanční prostředky na výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy.

O jakých konkrétních částkách pro běžné domácnosti se tedy bavíme?

Nyní do konce srpna získají běžné domácnosti až 150 tisíc korun na pořízení tepelného čerpadla, podpora na pořízení kotle na biomasu je 110 tisíc korun. Ta se ovšem od 1. září bude také snižovat na 130 tisíc korun za tepelné čerpadlo a 90 tisíc korun na kotel na biomasu. K tomuto dni naopak nastoupí ještě další podpora, tentokrát čistě zaměřená na výměnu uhelných kotlů 3. a 4. emisní třídy. A novinkou je i to, že i nízkopříjmové domácnosti budou moci vyměnit s dotací také elektrické či plynové vytápění za tepelné čerpadlo. Kolik dostanou, se vždy odvíjí od typu zvoleného vytápění. Tedy například v případě seniorů a domácností s nízkými příjmy to bude od září až 150 tisíc korun za tepelné čerpadlo, 110 tisíc za kotel na biomasu a 50 tisíc na lokální kamna.

close info Zdroj: Deník/Jiří Janda zoom_in Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Výměna kotlů, byť modernějších, přesto stále spalujících uhlí, bude také povinná?

Ne, v tomto směru žádná povinnost ze zákona není. Jde o čistě motivační pobídku domácnostem, aby přešly z vytápění uhlím na jiný, ekologický zdroj vytápění. Smysl to určitě dává a je to také v jejich vlastním zájmu s ohledem na vyšší spotřebu paliva a v budoucnu omezenou dostupnost uhlí. Kromě toho je naším cílem také každého, kdo uvažuje o výměně zdroje vytápění, ještě povzbudit k tomu, aby zrealizoval i další energetické úspory na svém domě. Je totiž důležité nejprve udělat na domě úsporná opatření, jako je výměna oken a zateplení, a podle nich poté zvolit do budoucna vhodný zdroj vytápění, dimenzovaný na sníženou spotřebu domu.

Jak zpětně tyto dotační programy hodnotíte, byly z vašeho pohledu úspěšné?

Za mě je celý systém výměn zdrojů jednoznačně úspěšným programem. Ostatně jsme tady v loňském roce měli kontrolu z Nejvyššího kontrolního úřadu, a ta rovněž provedla dotazníkové šetření u těch domácností, které prostředky z kotlíkových dotací nebo programu Nová zelená úsporám využily. Výstupy, které budou prezentovány někdy ve druhé polovině letošního roku, potvrzují, že efektivita programu byla velmi dobrá, protože se skutečně cílilo na domácnosti, které neměly naspořené finanční prostředky.

Překvapilo vás u těchto programů něco, co jste neočekával?

Velmi nás překvapilo poměrně vysoké procento tepelných čerpadel pořízených domácnostmi tvořenými seniory. Přechod od uhláku a hromady uhlí na takto sofistikované zařízení jsme v takové míře nečekali. Překvapení to bylo samozřejmě milé, protože z povahy dopadu na čistotu ovzduší je to v dané lokalitě naprosto bezemisní zdroj.

S jakou pomocí od vaší instituce mohou lidé počítat po prázdninách?

Chceme nadále pokračovat v tom, co jsme dosud začali, zaměřovat se budeme zejména na renovace domů. Co se týká výměn kotlů, tak víme, že všichni nestihnou včas do konce srpna požádat o dotaci. Pořád je to pro mnoho domácností i myšlenková bariéra a příliš velká změna, proto se budeme i na ně stále zaměřovat. Zintenzivníme více edukaci, zvýšíme dostupnost služeb poradců, abychom dokázali pomoci zejména těm, kteří jsou v energetické chudobě anebo se k ní blíží. Aby opravdu ke každému domu někdo minimálně jednou, dvakrát přišel a dokázal říct, která energeticky úsporná opatření v něm mají udělat, a pokud budou mít v provozu starý kotel, tak dokázal poradit i s tím. V energetických úsporách máme stále velké rezervy, a byť programy pod hlavičkou Nová zelená úsporám běží od změn v loňském roce velmi dobře a renovací je několikanásobně více než v minulých letech, pořád je prostor pro zlepšování.