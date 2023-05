V posledním roce výrazně stouply i ceny v papírnictvích a obchodech s výtvarnými potřebami. Kreativitu dětí i dospělých ale drahota nijak nezbrzdí. Ušetřit v tomto sektoru přitom lze jen obtížně. „Úspory může přinést pečlivě promyšlený výběr, správné použití i údržba,“ říká k nákupům výtvarných potřeb majitel chomutovského obchodu s papírenským, kancelářským a výtvarným zbožím Petr Vaněk.

Petr Vaněk radí hlavně pečlivě vybírat. Nejen z hlediska kvality, ale také pro správné použití | Foto: Deník/Kamila Minaříková

Pokud chceme ušetřit na oblečení nebo kosmetice, dostává před značkovým zbožím přednost to z diskontů. Obchody s levným oblečením často nabízejí kromě nich i levné papírenské zboží nebo dokonce i přímo výtvarné potřeby. Jsou konkurencí pro specializované obchody, jako je třeba ten váš, přetahují teď zákazníky?

Spíš máme zkušenost, že k nám chodí lidé ten levný nákup opravovat. Někdy třeba v obchodech s potravinami nabízejí i plátna a malířské stojany. A tak máme zákazníky, kteří si k nám přišli koupit nové plátno poté, co se to levné pod už namalovaným obrazem zkroutilo. Nebo rodiče, kteří vybavují děti novými pastelkami, protože ty levné se lámou, mají slaboučký pigment a nebarví. Nebo jdou pro náhradu nelepícího lepidla.

Kvalita tedy s nižší cenou moc nejde dohromady?

Pokud jde o to z diskontů, tak moc ne. Ale samozřejmě i v našem odvětví existuje kvalitní zboží v různých cenových hladinách. Můžete si koupit kvalitní štětec v řádu sta korun, ale také za několik tisíc. Myslím, že úspory lze najít především v pečlivém výběru výrobku a určení si, pro koho je.

Například, že prvňáčkovi nebudeme kupovat ty nejprofesionálnější pastelky v obchodě?

Přesně tak. Teprve se učí, jak držet tužku, jak u malování netlačit. Postačí levnější alternativa. Ale kvalitní. Nekvalitními lámavými tužkami dětem jen zkazíme ruku.

A co starší zákazníci, třeba malíři? Kde mohou uspořit ti?

Třeba k plátnům na stojanech existují jako alternativa kartonové desky potažené plátnem. I u starších je stále důležitý výběr správného produktu. Pokud se začínajícímu malíři líbí olejové malby a chce je dělat, je taková investice na úplném začátku pravděpodobně zbytečná. Už je to náročnější technika a učit by se měl nejprve třeba s vodovými nebo akvarelovými barvami.

Zkušení výtvarníci na své výbavě, zvlášť pokud je už třeba i živí, nebudou nejspíš šetřit vůbec. Mají ale nějaké možnosti, jak náklady snížit?

Pomůže předcházení zbytečným výdajům správným použitím a údržbou. Nebrat akvarelové štětce na akryl, protože se rychleji zničí, a podobně. Existují také různé přípravky zvyšující životnost vláken. Pak nemusí být investice několik tisíc do jednoho štětce tak hrozná, protože vydrží i roky. Údržba je důležitá i u tvarovacích samoschnoucích hmot, protože pokud ji nevypotřebujete naráz celou, je těžké zabránit jejímu vysychání.

Když se ještě vrátíme k dětem. Pokud rodiče zvažují, že dají dítě na nějaký sport, hraje často roli i finanční náročnost a dávají přednost těm levnějším. Které výtvarné odvětví je podle vás momentálně nejlevnější?

Já myslím, že se o tom takhle přemýšlet nedá. To je hlavně o talentu a také o vyzkoušení si toho, co bude dítě nejvíc bavit. Vynikající jsou v tomto případě různé začátečnické sady, třeba z tvarovacích hmot, které obsahují materiál na konkrétní zvířátko. Takže nemusíte kupovat celá různě barevná balení. Podobně je to i s malováním.

Napadá mě, že velmi levný obor je třeba keramika, kvůli nízké ceně hlíny.

Hlína skutečně levná je, dá se koupit domů třeba v desetikilovém balení a ta cena se pohybuje do tří set korun. Jenže pak se cena zvedá kvůli glazurám na barvení a samozřejmě to hlavní, pec, je nákladná záležitost, cena se pohybuje v desítkách tisíc korun. Na druhou stranu, řada zařízení, jako jsou domy dětí a mládeže, nabízejí za drobnou úplatu výpal donesených výrobků. V začátcích jsou právě lekce v domech dětí a mládeže, základních uměleckých školách nebo různé workshopy vynikajícím způsobem, jak si bez větších investic vyzkoušet co vás zajímá a rozhodnout se, kam se vydáte dál.

