I přes počáteční rozčarování má však Josefov důvod k radosti. V polovině týdne se totiž po třech letech podařilo dokončit opravy Bastionu IV, přilehlých hradeb a barokní prachárny. To vše za 152 milionů korun. Necelých 80 milionů přitom šlo právě z Evropské unie, pět z Národních veřejných zdrojů a zbytek z kasy města Jaroměř. „Byl to obrovský zásah, tato částka představuje asi třetinu našeho rozpočtu. Ale jsem rád, že se vše podařilo, a doufám, že je to začátek cesty k celkové opravě nejen naší, ale i Terezínské pevnosti. Ale bez pomoci státu se neobejdeme,“ řekl Josef Horáček, starosta Jaroměře, pod jejíž patronaci patří Josefov.

Celkové náklady na opravu celého komplexu pak odhaduje na sedm až osm miliard korun. „Od pana ministra Bartoše máme přislíben dlouhodobý program, kam půjdou státní peníze, které později poputují právě do pevností. O něm by se mělo rozhodnout v řádu týdnů,“ dodal starosta.

Sám by pak byl rád, kdyby každý rok do oprav pevností putovaly ze státní kasy desítky milionů korun. „Pokud bychom ročně disponovali částkou kolem sta milionů korun, tak si troufnu říci, že za deset let by pevnost mohla vypadat tak, že se už konečně blíží k záchraně,“ dodal Horáček.

Záchrana z řad metalových fanoušků

Zároveň vyzdvihl i práci všech dobrovolníků, kteří se poslední dobou starají i o další části pevnosti. A to nejenom dobrovolníci z Ochránců památek Ravelinu XIV a Pevnostní dělostřelci, ale také dobrovolníky z metalového festivalu Brutal Assault, kteří do Josefova nejezdí jen na festival, ale celoročně se účastní akce BA Sobě, která pomáhá se záchranou pevnosti. „Vím, že sem jezdí nejenom tuzemští fanoušci tvrdé hudby, ale například i lidé ze Švédska, Norska či Nizozemí. Ti všichni si Josefov vzali za svůj a nejen jim patří velké díky,“ doplnil starosta.

Bez systémové pomoci státu si opravu jak Josefova, tak i Terezína nedovede představit ani náměstkyně královéhradeckého hejtmana Martina Berdychová. Ta se po odřeknutí půl miliardy korun z Národního fondu obnovy bude soustředit na další místní areál. Čtvercová kasárna, právě na ně měly peníze jít. „Budeme dál hledat finanční zdroje. Nyní pracujeme na zadání architektonické soutěže a projektové dokumentaci. A doufám, že právě projektovou dokumentaci bychom moli mít do dvou let tak, aby se mohly sehnat peníze na tuto stavbu,“ uvedla Berdychová.