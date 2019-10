Výroba se v hutích a kovárnách možná obnoví. Uzavření by znamenalo velký šok pro Plzeňsko ale také Českou republiku.

Ilustrační foto | Foto: Pilsen Steel

Plzeňské kovárny a hutě Pilsen Steel našly zájemce, kteří by byli schopni společnost koupit i se zaměstnanci a pokračovat ve výrobě. Více než pět set zaměstnanců tak získalo naději, že by se mohli vrátit do práce. O tom, kdo tradiční průmyslový podnik koupí, by se mělo rozhodnout na konci listopadu, o koupi hutí a kováren se ucházejí nejen české, ale také zahraniční firmy.