Vlastní návrh zákona dnes Piráti nepředstavili. Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek uvedl, že chtějí otevřít diskusi, na jejímž základě by s vládním návrhem zákona přišlo ministerstvo vnitra. S úřadem zatím autoři iniciativy nejednali. Od regulace si slibují omezení šedé ekonomiky, trestné činnosti a zdravotních rizik.

„Poskytování sexuálních služeb je dnes samo o sobě legální a právním řádem trpěné. Postihovány jsou související negativní jevy jako kuplířství a obchod s lidmi, ale také běžné nevěstince. Z průzkumů přitom víme, že zkušenost s placením za sex má každý šestý muž v Česku. My navrhujeme, aby zakázaná byla pouze prostituce nedobrovolná nebo porušující pravidla regulace. Noční kluby tu budou, ať už chceme nebo nechceme. Místo paušálního zákazu nevěstinců je efektivnější vytyčit jasná pravidla, jako třeba u heren nebo alkoholu,” vysvětlil Michálek, který návrh inicioval.

„Počet pracovníků v sexbyznysu se v České republice odhaduje na 13 tisíc osob, z toho je zhruba 7300 matek samoživitelek. Miliarda korun ročně, kterou na regulaci nevěstinců vydělala státní kasa v Maďarsku, by u nás dokázala zajistit obědy pro 100 tisíc školáků ze sociálně slabých rodin,” podotkl.

K zrušení mezinárodní úmluvy získali Piráti podle Michálka zástupce čtyř nejsilnějších poslaneckých klubů, na tiskovou konferenci přišel iniciativu podpořit bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), podporu mají Piráti i od exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) či pražského sociálního demokrata Petra Dolínka. Pro zrušení úmluvy je podle Michálka i ministerstvo zahraničí reprezentované náměstkem ministra Lukášem Kauckým (ČSSD).

Podle stanoviska Parlamentního institutu byla již vypovídaná úmluva nahrazena modernějšími smlouvami. S vypovězením souhlasí také Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pokud návrh usnesení projde Sněmovnou, vláda do roka předloží návrh na výpověď parlamentu a Ministerstvo vnitra ČR zpracuje zákon o regulaci prostituce, takže by mohl začít platit ještě v tomto volebním období.

Neziskovové organizace iniciativu vítají

Na diskusi návrhů a tezí popisujících žádoucí způsob regulace se podílely neziskové organizace pracující v této oblasti, zástupci policie, erotického průmyslu a další aktéři. Návrh má podporu neziskových organizací jako Rozkoš bez rizika, Ulice Plzeň, Network East West a dalších.

„Velmi kvitujeme, že Česká pirátská strana v žádném případě neprosazuje povinnou registraci osob jako prostitutek a prostitutů. Tento bod byl přítomen u všech předchozích návrhů a pirátská strana si uvědomuje, že registrace by právě za současných společenských podmínek vedla k tomu, že by se k takové činnosti nikdo veřejně nepřihlásil,“ řekla Barbora Pšenicová, projektová manažerka Rozkoše bez rizika.

Některé teze obsažené v návrhu nicméně neziskové organizace kritizují. „Zavádět speciální IČO na provozování bude vždy dohledatelné, bude tedy možné zjistit, kdo je poskytovatelem nebo poskytovatelkou sexuálních služeb. To odporuje myšlence nezavádět registraci prostitutů a prostitutek,“ uvedla Pšenicová.

Předchozí návrhy na regulaci prostituce neuspěly

Sněmovna už se návrhy na regulaci prostituce zabývala v minulosti několikrát. V roce 2005 zamítla návrh na vypovězení úmluvy z 50. let, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh tehdejší vláda.

V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.

Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů Rozkoše bez rizika zhruba 13 tisíc žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Vyplývá to z údajů neziskové organizace, podle níž je ale třeba brát je s rezervou.