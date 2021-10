Pneuservisy s prvními mrazíky evidují nárůst objednávek až o desítky procent. „Máme plno na čtrnáct dní dopředu. Jezdí k nám přezouvat jak firmy, tak i jednotlivci. Lidé také hodně nakupují nové pneumatiky, cena totiž oproti starším ojetým není tak rozdílná,“ uvedl majitel píseckého pneuservisu na Budějovickém Předměstí Petr Staněk.

Podle něj by lidé neměli zbytečně na přezouvání chvátat. „Zimní pneumatika funguje do sedmi stupňů. Pokud je to od sedmi stupňů výš a lze předpokládat teplejší a slunečné počasí, tak já osobně bych zatím nepřezouval a zbytečně nepanikařil,“ doporučil.

Také pneuservis na Jiráskově nábřeží v Písku už naplno pociťuje nápor zákazníků. „Na přezouvání objednáváme až od prvního listopadu, protože říjen máme plný. Jako první jezdí přezouvat firmy, druhá vlna přijde s prvními mrazíky a třetí vlna se dostaví, jakmile začne padat sníh,“ popsal majitel pneuservisu Libor Kolář.

Zákazníci si mírně připlatí

Ne všude v Písku ale mají naplněné diáře. Výjimkou je například pneuservis BestDrive, který volné termíny v říjnu i přes velký nápor zákazníků stále nabízí. „Poptávka po přezutí se výrazně zvýšila, nicméně zájem zákazníků jsme schopní uspokojit do druhého dne,“ upřesnil vedoucí prodejny pneuservisu Jindřich Kužel. Zákazníci ale musí počítat s tím, že si mírně připlatí. Vzhledem k tomu, že se v současné době zvyšují ceny ve všech odvětvích, byly nuceny zdražit své služby i pneuservisy. „Vstupní položky nám zdražily, zdražili i dodavatelé. Zvýšení cen je ale pouze kolem tří procent, což si myslím, že není nic dramatického,“ uzavřel Jindřich Kužel.

Podle zákona by řidiči svých na vozech měli mít nazuté zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. Platí to ale pouze v případě, kdy je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo když se dá takový povrch předpokládat.