Co tedy přesně odborníci zjistili? Spotřebitelská organizace dTest nechala prozkoumat 23 nápojů obsahujících ochucené nealkoholické pivo. Alespoň malý obsah alkoholu přitom obsahovaly všechny testované vzorky. Tedy i takové, u nichž výrobci na etiketě sebevědomě uvádějí obsah 0,0 procenta alkoholu.

Kozub je nealko. Divadlo Mír má své pivní speciály, vaří se v Ostravě

Test vyvrátil i některé další mýty, které ohledně nealkoholických piv panují. Zejména že jsou taková piva zdravější než slazené limonády, neboť by měla obsahovat méně cukru. V určitých případech to sice může být pravda, mezi jednotlivými značkami ale v tomto směru bývají velké rozdíly. „Některé výrobky jsou s citrusovými limonádami naprosto srovnatelné, a nějaký argument o menší sladkosti tedy odpadá,“ prohlásil Jan Maryška z dTestu.

Nebezpečí pro děti může spočívat také v tom, když si zvyknou na hořkou chuť piva. Ležáky plzeňského typu mají sice hořkost skutečně výrazně vyšší, ovšem některá piva běžná třeba v Německu či USA již mívají podle Maryšky hořkost srovnatelnou s testovanými nápoji.

Nebezpečí pro děti spočívá také v tom, že nedokážou rozeznat rozdíl mezi jednotlivými plechovkami od stejného výrobce. „Ukazuje se, že děti opravdu významně nevnímají rozdíl mezi alkoholickými a nealkoholickými variantami těchto nápojů,“ uvedla Hana Friedlaenderová ze společnosti Nielsen Admosphere, která k tomuto tématu nově uspořádala výzkum mezi skupinami dětí od šesti do deseti a od 11 do 14 let.

Bez plechovky do plechovky. Pivovary jedou na vlně externích plniček

Nejenže plechovky s oběma typy nápojů mají obdobný design. Navíc se v informacích na nich uvedených mnohdy nevyznají ani sami dospělí. Anebo jim to, že je obsah pro jejich děti škodlivý, prostě jen nevadí. „Velké části dětí tyto nápoje podávají přímo rodiče a další příbuzní,“ potvrdil Petr Freimann z neziskové organizace Suchej únor.

S pivními nápoji mají děti zkušenost

Že se tak děje často, ostatně v novém výzkumu netají ani samy děti. Kupříkladu z dotázaných dětí ve věku od šesti do deseti let uvedla téměř polovina na základě vyobrazení ochucených nealkoholických pivních nápojů, že je alespoň občas pije. Podle předchozího výzkumu mezi rodiči malých dětí se přitom jen 15 procent respondentů domnívalo, že jejich dítě pije takové nápoje.

U starších dětí je procento těch, které pití nealkoholických piv přiznávají, ještě vyšší. V kategorii od 11 do 14 let je konzumuje až 64 procent respondentů průzkumu, ví o tom ovšem pouze 36 procent dotázaných rodičů.

Hospody v Česku zdražily: Cena za půllitr Plzně pokořila 60 korun a šplhá dál

Mnozí z nich si ale to, že pití obdobných nápojů může u jejich dětí vést k alkoholismu, uvědomí až příliš pozdě. „V klinické praxi rodiče přicházejí s dospívajícími a přejí si, abychom jim dítě ‚spravili‘, aby jejich dítě nepilo,“ dodala Helena Horálek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty v Praze. Když se podle ní čeští rodiče dokázali naučit nedávat svým dětem cigarety, mohli by být schopni ušetřit je při rodinných oslavách také těchto nápojů.

Zájem o nealkoholická piva stoupá

Statistiky ovšem potvrzují, že zájem o nealkoholická piva v Česku stoupá. Podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven za první čtvrtletí letošního roku vyrobily pivovary o pětinu nealkoholického piva více než loni. Pivovary navíc rozšiřují sortiment jejich příchutí. K těm tradičním jako je citron a grapefruit tak zejména v létě, kdy je o tato piva největší zájem, letos přidaly třeba chutě hrušky či okurky.