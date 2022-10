Bizarní hostiny starých Římanů: zvracení mezi chody nebyla jediná zvláštnost

„Který krčmář by byl postižen jako rušitel tohoto ustanovení, buď uprostřed tržiště ke kůlu přivázán, mrskán tak, až biřic umdlí, a na hlavě oholen; jmění mu však nebudiž zabaveno, nýbrž toliko pití na zem vylito, aby se nikdo prokletým douškem neposkvrnil. Pijáci však, budou-li přistiženi, nevyjdou z vězení dříve, dokud každý do důchodu knížecího nesloží tři sta peněz,“ diktoval přemyslovský kníže do zákoníku.

Ani drakonické tresty ale neměly odstrašující účinek, protože na pijáctví upozorňovala církev několik dalších století.

Dostupnější alkohol

Díky technickému pokroku se výroba alkoholu časem zjednodušila, a ten se tak stal dostupnějším. S nadměrným pitím měly problémy hlavně sociálně slabší vrstvy. Proti konzumaci alkoholu tak začala ve druhé polovině devatenáctého století vznikat hnutí střídmosti.

Spolky abstinentů byly samozřejmě pivařům proti srsti. „Usnadňují si propagaci svou hlavně předváděním obrazů, zpravidla tendenčně zkreslených, o degeneraci jednotlivých vnitřních orgánů těla lidského následkem požívání alkoholu,“ shrnul technolog a někdejší vedoucí Ústavu kvasné chemie a mykologie Jan Šatava v příspěvku Pivo a hnutí abstinenční.

K umírnění konzumace nakonec na přelomu 19. a 20. století vedly protesty proti zvyšujícím se cenám. Česká sociální demokracie vyhlásila pivní boj, který se projevoval tím, že lidé měli přestat pít pivo od zdražujících pivovarů. Potkalo to desítky značek, včetně těch velkých, jako jsou dosud existující Starobrno nebo Černá Hora.

„Dělníci konzumenti, vaším heslem musí býti: Ani kapky piva v dílnách! Ani kapky v hostincích! Ani kapky piva doma, pryč s pivní lichvou,“ hlásal tehdejší stranický tisk Rovnost.