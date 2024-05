Průměrné pivo má kolem pěti procent alkoholu. Stačí však, aby prošlo rukama zkušeného destilatéra, a hned má daleko větší říz. „Když se drží celý technologický postup, má pivní pálenka 50 až 60 procent alkoholu. A tak jako u ovoce, i zde platí, že čím větší cukernatost, v tomto případě stupňovitost piva, tím je výsledek silnější,“ říká nad právě odkapávanou pivní pálenkou v biolihovaru Zámecké sady v Chrámcích na Mostecku Jiří Syrovátka.

Lihovarník Jiří Syrovátka poodkryl tajemství pálenky z piva | Video: Deník/Petr Vaňous

Pivní pálenku zde vyrábí již třetím rokem a říká, že by z tohoto produktu chtěl sejmout stigma let minulých, kdy lidé tento druh alkoholu přisuzovali hostinským, kterým se zkazilo pivo a bylo líto jim jej bez zisku prodat. „Tak to lidi většinou berou, že pivní pálenka je vlastně taková z nouze ctnost a vyrábí se ze zkaženého piva,“ dodává lihovarník.

Podle něj však není výroba pivní pálenky zrovna jednoduchý proces. A i zde záleží na kvalitě vstupního materiálu. V jeho případě piva z rodinného pivovaru Bernard. „I já jsem si ze začátku myslel, že pivní pálenka je strašně jednoduchá. Ve skutečnosti je to jedna z nejtěžších pálenek, která se dá v pálenicích dělat,“ doplňuje Syrovátka.

Zatímco z dvaceti kil ovoce se dá vypálit kolem dvou litrů alkoholu, na půllitr pivní pálenky je potřeba 16 litrů piva. „Ten proces je strašně složitý. Už jen to, že pivo při zahřátí pění, je pro jeho pozdější destilaci problémem. Než jsme vyrobili první pálenku, trvalo nám asi čtyři měsíce najít ten správný postup,“ vzpomíná lihovarník. Dodává, že v začátcích zkusil snad všechny existující typy piva od ležáků přes černá až po IPU a ALE.

Než se pivní pálenka dostane do sudů, kde zraje, trvá její výroba zhruba den a půl. „Děláme pálenku jen z piva, které by šlo v normálním případě na čep. Ze sudů putuje pivo přes odvětrávací kotel do surovinového kotle. Pak krátkou chvíli zraje v nerezových tancích a pokračuje na druhé pálení. Teprve pak jej stáčíme do sudů, kde dál pálenka zraje. Celkově trvá tento proces asi 30 hodin,“ poodhalil průběh výroby Syrovátka.